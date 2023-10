Pfarrverband Am Mödlingbach trennt sich von St. Michael

Mödling soll wieder zu einer gemeinsamen Pfarre werden. Damit will die Erzdiözese Wien auf die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte in Welt und Kirche reagieren und für zukunftsfeste Strukturen sorgen. War vor 98 Jahren der Zuzug von Katholiken so stark, dass eine zweite Mödlinger Pfarre – Herz Jesu – gegründet werden musste, so ist heute der Moment gekommen, wo die Pfarren St. Othmar und Herz Jesu wieder zusammengehen und ihre Kräfte bündeln.

In diesem Zusammenhang hat die Erzdiözese auch angedacht, das Seelsorgezentrum St. Michael in der Weißes Kreuz-Gasse an eine der im Großraum Wien stetig wachsenden christlichen Kirchen abzugeben, damit sie weiter Gotteshaus bleibt und die christliche Präsenz in Mödling stärkt.

Eben jener Prozess werde nicht von heute auf morgen erledigt sein, betonte Katharina Mayr vom Presseteam der Erzdiözese Wien auf NÖN-Anfrage. Vielmehr werde es in den nächsten Monaten darum gehen, „gemeinsam den Übergang zu gestalten und Lösungen zu finden, damit möglichst überall das geistliche Leben bestehen bleibt und gestärkt wird, auch wenn sich dabei manche Ortsveränderungen ergeben“.

Pfarrer Adolf Valenta bittet jedenfalls alle Katholikinnen und Katholiken um eine konstruktive und zukunftsorientierte Diskussion: „Die Aufgabe ist groß und wird auch schmerzliche Abschiede beinhalten. Aber es ist auch eine echte Chance, die Kirche in Mödling gut neu aufzustellen. Es geht um die Sicherung der Lebendigkeit unseres christlichen Glaubens in unserer Stadt und unseres Dienstes für alle Menschen, die hier leben.“