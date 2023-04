Modernisierung der Volksschule Hinterbrühl steht an

Die Überlegungen, wie ein Umbau der Volksschule und eine Errichtung des Hortes zeitlich, baulich und finanziell über die Bühne gehen könnten, beschäftigen derzeit die Gemeindeführung. Um rund drei Millionen Euro soll die Schule erneuert und barrierefrei gemacht werden. Hinter dem Gebäude ist ein Hortzubau vorgesehen. „Es ist da auch durchaus eine Doppelnutzung angedacht, so dass die Schule mit einer Klasse auch einmal in die Horträume ausweichen kann, zudem soll eine Verpflegungsmöglichkeit geschaffen werden“, so Bürgermeister Erich Moser, ÖVP.

Demnächst soll eine Begehung stattfinden, die klären soll, ob die Umbauarbeiten mit einer Containerlösung im Beethovenpark überbrückt werden können.

