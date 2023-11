Guntramsdorf setzt auf Kindergarten-Offensive

Der Kindergarten II (Neu-Guntramsdorf) wird von drei auf sechs Kindergartengruppen ausgebaut, die Nutzfläche von derzeit 635 auf fast 1.600 m² erweitert: „Der jetzt gesetzte Schritt ist eine konsequente Fortführung unserer Bildungsoffensive“, betonte Bürgermeister Robert Weber, SPÖ. Mit diesem Zukunftsprojekt setze man „erneut einen großen Schritt, wenn es um die Kleinkindbetreuung im Ort geht. Sie spielt eine entscheidende Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung und ist von größter Wichtigkeit für Familien und die Gemeinschaft als Ganzes“.

Das 6-Millionen-Euro-Projekt wird zu Beginn des Kindergartenjahres 2025/2026 abgeschlossen sein. Dann verfügt Guntramsdorf insgesamt über zwei Kinderkrippen und 18 Kindergartengruppen in fünf Kindergärten; knapp 260 Kinder werden ebendort betreut.

Das Bauvorhaben wird in drei Etappen aufgeteilt. Der östliche Teil wird abgebrochen und in Massivbauweise neu hergestellt. In diesem Bereich befinden sich im Erdgeschoß die Räume für die Kinderkrippe und im Obergeschoß die Personal- und Verwaltungsräume. Die Aufstockung, in der die drei neuen Gruppenräume und der neue Bewegungsraum untergebracht sind, wird in Holzbauweise ausgeführt; aufgrund der Aufstockung gibt es in den Ferien 2024 keinen Sommerkindergarten.

Der letzte Bauabschnitt betrifft die Generalsanierung der Bestandsräume im Erdgeschoß. Die zukünftige Beheizung erfolgt mit Luftwärmepumpen, auf den dafür geeigneten Dachflächen wird eine Photovoltaikanlage montiert. Die Arbeiten starten am 6. November, der Bund fördert 950.000 Euro, das Land NÖ 2,1 Millionen Euro.

Im Zuge des Projektes entsteht parallel auch ein neuer Spielplatz, bei dem die Kinder von Anfang an in die Planung eingebunden sein werden, womit ihre konkreten Wünsche und Ideen in die Planungen einfließen.