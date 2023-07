Neue AMS-Kampagne bringt Qualifizierungsturbo auch in Mödling

Jasmin Schmid startete Fachkräfteausbildung

Ihre Ausbildung über das Programm „Punktgenaue Qualifizierung“ zur E-Commerce-Kauffrau hat Jasmin Schmid bei der Firma compits GmbH in Traiskirchen gestartet. Nach Beginn einer Lehre im Einzelhandel und der Geburt ihrer Kinder war sie in Hilfsbereichen tätig. Nach einer längeren Arbeitslosigkeit hat sich Jasmin Schmid nach einer vorangehenden Beratung entschlossen, eine Ausbildung zur E-Commerce-Kauffrau zu beginnen, die im Sommer 2024 abgeschlossen sein wird.

Die Firma compits GmbH mit Sitz im Gewerbepark Traiskirchen bietet hochwertig überholte Business Geräte wie Notebooks, PC´s, Gaming-PC´s und Monitore sowie Zubehör an und ist daher die ideale Ausbildungsstätte für Jasmin Schmid.

33,5 Prozent aller Arbeitslosen im Bezirk Mödling haben nur Pflichtschulabschluss

Die anhaltende Arbeitskräftenachfrage bringt eine Fülle von Stellenangeboten in sämtlichen Branchen und Berufsbildern. Kamen vor der Corona-Krise im April 2019 noch 3,8 Arbeitslose in Niederösterreich auf eine freie, beim AMS gemeldete Stellen, so sind es nun 1,9 Personen. „Angebot und Nachfrage passen allerdings nicht immer zusammen. Qualifizierung ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Berufseinstieg und zu einem starken Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, erklärt Werner Piringer. Mit einem Anteil von 33,5 Prozent sind Personen mit maximal Pflichtschulabschluss eine große Kundengruppe beim AMS in Mödling. Ihr Risiko arbeitslos zu werden, ist mehr als dreimal höher als für Personen mit abgeschlossener Lehrausbildung.

109 Personen haben seit Jahresbeginn eine Berufs- und Bildungsberatung des AMS Mödling genutzt. 46 Jobsuchende haben eine Fachkräfteausbildung mit dem AMS gestartet. „Bis Jahresende sollen 117 Kundinnen und Kunden eine hochwertige Fachkräfteausbildung mit dem AMS beginnen“, berichtet der Geschäftsstellenleiter des AMS in Mödling Werner Piringer. Beim Start die Fachkräfteausbildung werden Jobsuchende vom AMS Schritt für Schritt begleitet: Sie erhalten ein Gutscheinheft, aus dem sie das Passende wählen, zur Klärung, welche Ausbildung passt, stehen in ganz NÖ 13 AMS-BerufsInfoZentren mit Beratung bereit, parallel werden Arbeitssuchende auf freie, ihrem Kompetenzprofil entsprechende Stellen vermittelt.

Um der Beratungs- und Qualifizierungsoffensive noch mehr Schub zu verleihen, hat sich das AMS NÖ die Unterstützung der Schauspielerin und Influencerin Ewa (Ewa Placzynská) geholt. Ihr Video "Oida" hat auf YouTube 1,5 Millionen Views erreicht. In der AMS NÖ-Kampagne „Bist du gscheit“, die seit Mai in den sozialen Medien läuft, steht die Berufs- und Bildungsberatung mit anschließendem Job- oder Schulungseinstieg im Zentrum: „Bist du gscheiter, kommst du weiter!“ – so lautet die augenzwinkernde Devise.