Das bringt 2023 im Bezirk Mödling

Mit 1. Jänner übernimmt Claudia Herbst die Ärztliche Leitung im Landesklinikum Baden- Mödling . Die Kinderherz-Chirurgin habe sich „den Schritt aus dem Operationssaal in die Ärztliche Direktion sehr gut überlegt und mich für diesen Weg entschieden“. Sie folgt Primarius Johann Pidlich, der seinen Ruhestand angetreten hat. Ebenfalls neu in leitender Position ist Szofia Rona, sie übernimmt die Abteilung „Kinder- und Jugendheilkunde“ im Landesklinikum Mödling; Erwin Hauser tritt ebenfalls seinen Ruhestand an.

Mit Jahresbeginn müssen die Mödling erinnen und Mödlinger noch tiefer ins Börserl greifen. Kanal- und Abfallabgaben werden um durchschnittlich 20 Prozent erhöht. Wasser wird dann ab Oktober teurer.

In Brunn am Gebirge beginnt das Wahljahr schon am 15. Jänner. Zwei Wochen vor der Landtagswahl steht in der Marktgemeinde die Volksbefragung über die Zukunft des ehemaligen „Glasfabrik-Areals“, dem „quartier21“ an. „Sind Sie für die Drittellösung?“, lautet die Frage: Ein Drittel Grünland-Park (ca. 18.000 m²) und Bauland-Betriebsgebiet (ca. 12.000 m²) als Fläche für öffentlich zugängliche Grünräume und für Betriebsansiedelungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Brunn am Gebirge, ein Drittel Bauland-Kerngebiet für nachhaltige Bebauung als Fläche vorrangig für Sport, Bildung, Kindergarten oder Tagespflegezentrum und ein Drittel Bauland-Kerngebiet für nachhaltige Bebauung als Fläche für die Umsetzung von Wohnprojekten für leistbares Wohnen in unserer Gemeinde.

Seit fast zwei Jahrzehnten lenkte Rainer Schramm, Wir Gaadner, als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Gaaden . Mit Jahresende ist er aus gesundheitlichen Gründen „schweren Herzens“ zurückgetreten. Am 16. Jänner stellt sich mit Anton Jenzer (66) ein gebürtiger Stuttgarter, der seit 1989 in Österreich lebt, der Bürgermeisterwahl.

Anlässlich des Internationalen „Holocaust Remembrance Day“ wird am 27. Jänner um 18.30 Uhr in der Mödling er Stadtgalerie das poetische teatro-Musical „Anne Frank“ welturaufgeführt. Das Textbuch stammt von Norbert Holoubek, die Musik von Raffaele Paglione. Weiter geht’s mit den bewährten beiden teatro-Sommerproduktionen – heuer „Anne of Green Gables“ (ab 15. Juli) und „Cinderella“ (ab 22. Juli) – sowie dem adventlichen Dauerbrenner „Die Weihnachtsgeschichte“.

Gumpoldskirchen s Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, erwartet im Frühjahr die Übergabe der fertiggestellten Bauteile des „Generationenhauses“ am Areal der ehemaligen „Landwirtschaftlichen Fachschule“.

Der gebürtiger Eisenstädter Christian Stranz übernimmt am 1. Mai die „Mitteleuropäischen Provinz“ der Steyler Missionare (St. Gabriel, Maria Enzersdorf ) – dazu gehören die Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Kroatien und Frankreich. Er löst den bisherigen Provinzial Stephan Dähler ab.

Andreas Bergers „Sommertheater Mödling “ vor St. Othmar feiert das 15-jährige Jubiläum mit Jaroslav Hašeks Antikriegsroman „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“. Premiere ist am 7. Juli.

Das Organisationsteam der „Brunner Wiesn“ (14. bis 30. September), Niederösterreichs größtem Oktoberfest, hat bereits einen Mega-Star verpflichtet: Nena wird am 14. September die Bühne im Festzelt in Brunn am Gebirge rocken.

