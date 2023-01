Perchtoldsdorf: Herausforderungen werden nicht weniger

perchtoldsdorf Den Neujahrsempfang der ÖVP in der Burg nahm Gastgeberin Andrea Kö zum Anlass, einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen zu geben.

Südbahn-Ausbau:

„Wir stehen zum 4-spurigen Ausbau der Südbahn“, betonte die Bürgermeisterin einmal mehr: Aber nicht um jeden Preis, „für Perchtoldsdorf darf es keine Verschlechterung geben“. Bei der nächsten Info-Veranstaltung am Donnerstag, 23. Februar, werden „selbstverständlich auch Gemeindevertreter und Ansprechpartner vor Ort sein“. Kö bedauerte, dass Projektgegner immer wieder Falschmeldungen verbreiten würden: „Es ist alles ÖBB-Grund. Es können alle sicher sein, dass wir niemanden im Stich lassen und uns selbstverständlich auch rechtlich begleiten lassen.

A21-Lärmschutz:

Im ersten Halbjahr wird die Asfinag ein Lärmschutzgutachten erstellen, berichtete Kö: „Im Herbst ist eine Präsentation für alle Bürgerinnen und Bürger geplant und in weiterer Folge die Sanierung der A21.“ Was eine Section Control betrifft, warte man seit einem Jahr auf Antwort von Umweltministerin Leonore Gewessler, Grüne, bedauerte die Bürgermeisterin.

Ortsbild:

Neugestaltungen werde es in den nächsten Jahren auch bei zwei sehr zentralen Plätzen geben, erläuterte Kö: dem Heldenplatz und dem Marienplatz. Hier haben sich zwei Arbeitsgruppen gebildet, die intensiv daran arbeiten. Bürgerbeteiligung inklusive.

Museum:

Das Osmanenmuseum wird umgebaut, die Sonderausstellung „600 Jahre Hiataeinzug“ integriert und „um einige Aspekte rund um den Wein erweitert“, freute sich die Ortschefin.

Baustelle im Zentrum:

Schon im ersten Quartal wird es zu einer Änderung in der Verkehrsführung kommen. „Die EVN muss Gasleitungen in der Brunner Gasse erneuern. Gleichzeitig werden wir die Wasserleitungsrohre tauschen. Daher wird die Brunner Gasse vom Marktplatz bis Salitergasse gesperrt. Es ist nur eine Zufahrt möglich. Der Bus wird über die Elisabethstraße – Marktplatz und Wiener Gasse umgeleitet.“ Und all das für etwa 18 Wochen.

Steinbruchsee:

„Wir wollen heuer das Projekt Naturlehrpfad entlang des Steinbruchsees in Angriff nehmen. Ich gehe davon aus, dass wir bis zum Sommer hier eine wunderbare Lösung gefunden haben werden“, hofft Kö.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.