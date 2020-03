Landesklinikum Mödling: Ein Zeichen, das Mut macht .

Dieses Dankeschön hat es in sich. In der Nacht hat - wer auch immer - am Zaun des Landesklinikums Mödling ein Transparent angebracht, das die Wertschätzung für das, was das gesamte Personal auch in Zeiten wie diesen leistet, angebracht.