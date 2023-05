Oldtimer-Fans sind sicher: „Alte Liebe rostet nicht“

Eingeladen sind einspurige oder mehrspurige Kraftfahrzeuge, Treffpunkt ist ab 7.30 Uhr im Clublokal des 2008 gegründeten „1. Oldtimerclub Hennersdorf“, dem „Theresienhof” in der Hauptstraße 32, der Startschuss ertönt um 8.30 Uhr am Hauptplatz. Die Strecke führt in den Wienerwald nach Pressbaum, Brenntenmaisstraße 41, wo es im privaten Traktoren-, Landtechnik- und Fahrzeugmuseum der Familie Hartweger viele alte Traktoren und Landmaschinen zu sehen gibt.

Weiter geht's in das Irenental zum 469 Meter hohen Buchberg an der Gemeindegrenze zwischen Maria Anzbach und Neulengbach. Nach dem Mittagessen im Schutzhaus führt der Weg über die Hochgschais-Panoramastraße zum Bauern- und Handwerkmuseum der Familie Pieringer in Michelbach. Das Ende der Ausfahrt ist beim Mostheurigen Rosenbaum in Rohrbach an der Gölsen vorgesehen.

Infos und Anmeldungen beim Organisator der Tagesausfahrt, Helmut Gornik (0664 4383390) oder beim Obmann des 1. Oldtimerclub Hennersdorf, Edgar Varga (06645590800).

