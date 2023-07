Teuerung wird auch zum Feind exotischer Tiere

In den vergangenen Tagen verzeichnete Tierschutz Austria den Fund mehrerer exotischer Haustiere in und rund um Wien. Dabei handelte es sich um zwei Königspythons, die innerhalb einer Woche am Rande von Wien in Niederösterreich gefunden wurden, und ein Leopardengecko, der mitten in der Stadt auf einer Grünfläche entdeckt wurde. Die Tiere kamen in keinem guten Zustand im Tierschutzhaus Vösendorf an, was darauf hinweisen könnte, dass sie schon eine Zeit lange im Freien herumgeirrt waren.

„Diese Tiere stellen nur einen Bruchteil der tatsächlich ausgesetzten Tiere dar“, vermutet Tierheimleiter Stephan Scheidl. „Wer weiß, wie viele Tiere wirklich einfach in die Natur entlassen werden, sich jedoch so gut verkriechen, dass sie nicht gefunden werden. Nachdem es sich bei den Exoten meistens um Tiere aus Afrika, Asien oder Südamerika handelt, sind sie – falls sie nicht gefunden werden – mit Wintereinbruch und den damit einhergehenden eisigen Temperaturen, mit großer Wahrscheinlichkeit dem Tod geweiht.“

Schon gegen Ende des Vorjahres verzeichnete Tierschutz Austria einen deutlichen Anstieg abgegebener Exoten. Neben Kornnattern und Leopardengeckos fanden unter anderem auch Schildkröten, Chamäleons und sogar eine (in Vösendorf) ausgesetzte Boa constrictor, im Vösendorfer Tierschutzhaus ihr neues Zuhause. „All diese Exoten führen aufgrund ihrer Haltung in Terrarien zu einem höheren Stromverbrauch. Dabei kommt es durchaus zu Mehrkosten von über 100 Euro im Monat“ ergänzte Scheidl.