Event-Tipps im Bezirk Mödling.

MITTWOCH, 16. JÄNNER

Mödling: Kabarett. „Kuba“, Musikkabarett mit Christof Spörk (Vorpremiere), Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Text zum Programm: Spörk trifft auf der Straße zufällig einen genauso braungebrannten wie durchtrainierten Volksschulkollegen, der ihm erzählt, gerade direkt aus dem Staatsdienst mit vollen Bezügen in die hochverdiente Pension gehen zu dürfen. Spörk, der sich bisher für neidbefreit hielt, fällt erstmals in eine tiefe Depression. Zwei Stunden später beschließt Spörk, sein fünftes Kabarettprogramm KUBA zu nennen. https://www.christofspoerk.eu/bio/

FREITAG, 18. JÄNNER

Laxenburg: Kabarett. „Folgen Sie mir auffällig“, Florian Scheuba, 19.30 Uhr, Veranstaltungssaal Kaiserbahnhof, 02236/71101-0.

Text zum Programm: Folgen Sie mir auffällig - Drei Jahre nach seinem mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnetem Solo-Debüt zieht Florian Scheuba wieder Bilanz. Doch diesmal nicht über das, was war, sondern über das, was ist. Aber kann man heute überhaupt noch von etwas mit Sicherheit sagen, dass es ist? Gibt es zu „alternativen Fakten“ eine Alternative? Spielt der Unterschied zwischen Meinung und Lüge noch eine Rolle? Welche Folgen hat das für einen Satiriker und sein Publikum? Können sie einander folgen, ohne etwas anklicken zu müssen? Und wer folgt wem, wenn man sich gegenseitig folgt? Ein Abend für Folger, Verfolgte und Unfolgsame.

| Daniela Matejschek

Perchtoldsdorf: Musik. Ernst Molden & das Frauenorchester, 20 Uhr, neuer Burgsaal, 01/86683/400.

Zum Programm: Ernst molden und das Frauenorchester CD: DEI SCHWESDA WAAND, feat. Sibylle Kefer, Marlene Lacherstorfer und Maria Petrova.

DIENSTAG, 22. JÄNNER

Perchtoldsdorf: Kabarett. Günther „Gunkl“ Paal & Gerhard Walter sind mit „Herz & Hirn II“ zu Gast im Festsaal der Burg, 20 Uhr, 01/86683/400.

Zum Programm: Gunkl & Walter , was wäre der eine ohne den anderen? Als ewig gegensätzliches Kabarett-Yin und Yang bestechen Gerhard Walter und Gunkl in ihren Doppelconferencen als „Herz & Hirn“. Diese künstlerische Zweifaltigkeit sucht das Einende in aller Unterschiedlichkeit und ist nicht zuletzt deshalb hochaktuell.