Bezirk Mödling: Prost auf die Winzer aus der Thermenregion

Christian Eitler, Bioweinbau-Berater der NÖ-Landeslandwirtschaftskammer, hatte in seiner Funktion als Kostleiter gemeinsam mit der Jury eine umfassende Aufgabe: 954 Weine wurden für die Prämierungsweinkost der Thermenregion eingereicht. Ein Rekordwert. 120 Weinbaubetriebe aus 33 Gemeinden nutzen die Gelegenheit, ihre Weine nach dem 20-Punkte-Schema bewerten zu lassen.

„Die Thermenregion schafft gleichermaßen beste Bedingungen für Weißweine als auch für Rotweine. Das gibt es in vergleichbarer Qualität in keinem anderen österreichischen Weinbaugebiet.“

Heinrich Hartl

In 21 Kategorien wurde der höchst bewertete Wein zum „Sortensieger“ gekürt. Das beste Drittel je Sortengruppe wurde zudem mit einer Goldmedaille ausgezeichnet; sieben Sortensieger kommen aus dem Bezirk Mödling. Obmann des „Weinforum Thermenregion“, lässt nicht unerwähnt. „Die Thermenregion schafft gleichermaßen beste Bedingungen für Weißweine als auch für Rotweine. Das gibt es in vergleichbarer Qualität in keinem anderen österreichischen Weinbaugebiet.“

Heuer gab es zudem erstmals die Möglichkeit, neu gezüchtete PiWi-Sorten (pilzwiderstandsfähige Rebsorten) einzureichen, erweitert: „Das wurde so gut angenommen, dass wir auch Weine prämieren konnten und es in der Kategorie ,Schaumwein’ sogar mit einem Muscaris, einer pilzwiderstandsfähigen Weißweinsorte, einen Sortensieger gibt“, hob Eitler hervor. Übrigens: eben jener Siegerschaumwein kommt vom Heurigen Wölfinger aus Perchtoldsdorf.

Mehrere Termine zum Verkosten

Für Weinforum-Geschäftsführerin Britta Döring sind vor allem „die Sortensieger für Weinliebhaber auch aktuelle Weintipps für den Sommer“. Und sie verweist auf das „Weinfestival Thermenregion“ von 2. bis 6. Juni: eine kommentierte Weinverkostung im „At The Park“-Hotel in Baden, Sparkling Night im Starkl-Loft in Pfaffstätten, „Wein im Park“ auf der Sommerlounge des Casino Baden, Winzersektfrühstück und „20 Jahre Weinfestival“ am Freigut Thallern.

