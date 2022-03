Blau-gelbe Jungwinzerin ist beliebteste Nachwuchswinzerin 2022

„Ich bin sehr dankbar über die großartige Unterstützung. Es ist schön, zu sehen, dass uns viele unserer Kundinnen und Kunden sowie Gäste schätzen und auch die Art, wie wir Wein machen, honorieren.“ Sie werde nicht nur angesichts der Auszeichnung „weiterhin tatkräftig im Betrieb mithelfen und die Werte – allen voran den biologischen Schwerpunkt - pflegen“.

Anna hat neben ihrem Weinbau-Studium in Krems viel Erfahrung im Ausland gesammelt – Erasmus-Semester in Spanien, Praktikum in Napa Valley in Kalifornien – und bringt sich seit drei Jahren im Familien-Weingut, das seit 1718 besteht und in vierter Generation von Frauenhand geführt wird, intensiv ein.

Mit dem von Anna im September des Vorjahres erstmals angebotenen Workshop „Winzer für einen Tag“ hat sie einen Volltreffer gelandet. Die Teilnehmer können „nicht nur in die Materie Wein eintauchen, sondern sie auch begreifen. Ich bin ein praktischer Mensch und bemüht, das unseren Gästen weiterzugeben“. Die Workshop-Themen sind „Anbinden, schneiden“, „Laubarbeit“ und „Lese“.

Das nächste Highlight im (Arbeits-)Leben der "Beliebtesten Jungwinzerin des Jahres": Der neue Raum "Wein im Stock" beim Heurigen Pferschy-Seper wird im Rahmen folgender Events eröffnet: 20. & 21. April mit einem " Schmankerl -Menü" und am 23. April findet der "Tag der offenen Flasche" statt.

Anna wird bei beiden Events mit dabei sein und mit einer Themenweinverkostung aufwarten. Nicht zu vergessen auf einen weiteren Schwerpunkt: "Das Onlineshop-Angebot ausbauen."

