Dreimal Gold für den Embacherhof

Das „Kasamandl“ ist ein Bewerb, bei dem hervorragende Milchprodukte ausgezeichnet werden. Für Katharina und Roman Hacker vom Embacherhof in Gruberau gab's gleich dreimal Gold: für die pasteurisierte Milch, das Fruchtjoghurt Birne und der Weichkäse im Speckmantel in Öl. Letzterer erhielt sogar 100 von 100 möglichen Punkten. Es ist nicht das erste Mal, dass Katharina und Roman Hacker Preise einheimsen. Im letzten Jahr waren sie bei dem Bewerb mit dem Weichkäse griechischer Art und dem Heidelbeerjoghurt erfolgreich.

In diesem Jahr haben die beiden den Hof von Katharinas Eltern übernommen. „Die Schwiegereltern helfen tatkräftig mit, es ist also ein echter Familienbetrieb“, freut sich Roman Hacker. 2020 haben sie mit ihrer Direktvermarktung begonnen, und das mit Erfolg. Ihre Milchprodukte, Joghurt, Weich- und Frischkäsespezialitäten sowie ihre Obstsäfte, Sirupe, Marmeladen und Brände erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Aufschwung in Corona-Zeiten, als Regionalität zählte

Für hochqualitative Milch sorgen zwölf Milchkühe, Fleckvieh, Braunvieh, Schwarzbunte – sie heißen unter anderem Antonia, Franziska oder Valentina. Katharina Hacker erkärt: „Wir haben sie nach unseren Nichten benannt.” Im hofeigenen Verarbeitungsraum entstehen pro Woche 150 Liter Joghurt, 80 Liter Weichkäse und 100 Liter Frischkäse. Derzeit sei man gut ausgelastet: „Es bringt nichts, die Produktpalette auszuweiten, wenn dann die Qualität leidet.”

Das Know-how haben die beiden aus zahlreichen Kursen und aus ihrer eigenen Experimentierfreude gewonnen. Jeden Freitag ist von 15 bis 17 Uhr ihr Hofladen in Gruberau, Klausnerstraße 4, geöffnet. Zu haben sind ihre Produkte auch im neuen Nah & Frisch-Nahversorger in Sulz, im Gruber Stüberl und in Trumau in der Größlerei. In Zukunft ist auch die Herstellung von Hartkäse angedacht, „wenn wir ausreichende Milchmengen und entsprechende Reiferäume haben”. Doch zeitnah streben Katharina und Roman Hacker noch nach einem anderen Ziel: „Wir wollen den Hof als Vollerwerbsbetrieb führen.”