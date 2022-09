Wolfgang Moser: Mödlinger Experte für die Ukraine-Hilfe

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Keine Spur von Ruhe im Ruhestand herrscht bei Wolfgang Moser (66). Der Mödlinger begibt sich auf eine besondere Mission. Moser – vor seiner Pensionierung im österreichischen Außenministerium tätig – unterstützt ab Ende September als „Senior Expert“ die Ukraine-Nothilfe der österreichischen Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“.

„Ich helfe dort, wo ich gebraucht werde“

„Ich helfe dort, wo ich gebraucht werde“, fiebert Moser der Aufgabe entgegen, für die er die nächsten Monate in die Republik Moldau zieht. Gemeinsam mit der pensionierten Wiener Umweltexpertin Martina Sordian greift er den dort ansässigen Salesianern Don Boscos im Projektmanagement unter die Arme. „Unsere Aufgabe wird sein, ihnen mit unserer Erfahrung zur Seite zu stehen und weitere Nothilfe-Maßnahmen für Kriegsflüchtlinge zu planen bzw. durchzuführen.“

Die österreichische Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ besteht seit 25 Jahren und leistet seit mehr als sechs Monaten Nothilfe in der Ukraine sowie in den Nachbarstaaten Slowakei, Rumänien, Polen und eben der Republik Moldau. Kriegsflüchtlinge, insbesondere Frauen und Kinder, erhalten an den Standorten der Don Bosco-Partner Zuflucht. Beispielsweise in Chişinău stehen bis zu 120 Schlafplätze zur Verfügung

„Fix ist allerdings, dass die ukrainische Bevölkerung ein harter, kalter Winter bevorsteht. Dafür gilt es in der Nothilfe, die nötigen Vorbereitungen zu treffen“

Wolfgang Moser

„Die Lage in der angrenzenden Ukraine ist ungewiss. Die Hafenstadt Odessa ist nur knappe vier Autostunden entfernt. Fix ist allerdings, dass die ukrainische Bevölkerung ein harter, kalter Winter bevorsteht. Dafür gilt es in der Nothilfe, die nötigen Vorbereitungen zu treffen“, weiß Moser. Erstmals in Kontakt mit „Jugend Eine Welt“ kam der 66-Jährige dienstlich in den Neunzigern. Jahre später leistete sein Sohn Konstantin in Indien – im Zuge eines Programms von „Jugend Eine Welt“ – seinen Ersatz-Zivildienst.

