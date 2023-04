Praxis im Ausland mit „Hola, Ciao und Salut!“

Das Highlight für alle Fremdsprachenlernenden der Vienna Business School HAK Mödling ist ganz klar die Sprachreise im 3. Jahrgang. Dieses Jahr ging es dafür nach Alicante (Spanien), Florenz (Italien) und Nizza (Frankreich).

Eine ganze Woche verbrachten die Schülerinnen und Schüler bei Gastfamilien, konnten so die jeweiligen Kulturen kennenlernen und ihre Sprachkenntnisse unter Beweis stellen. Vormittags besuchten sie täglich eine Sprachschule und am Nachmittag standen Aktivitäten am Programm.

Beispielsweise übten die Jugendlichen in Alicante bei einem Tanzkurs ihren Hüftschwung; die „Italiener“ schwärmen noch immer vom Besuch des Dorfer Lucca und für die Französischschülerinnen und Schüoler war ein Picknick am Strand von Nizza ein großes Highlight.

