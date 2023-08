Lernen im Ausland: Von Kanada bis Neuseeland

„Organisieren hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht“, sagt Sibille Greicha: „Ich habe Marketing und Verkauf studiert und früher im Marketing einer irischen Bank gearbeitet.“ Mit „Switch You Austria“ vermittelt sie nun auch Highschool-Aufenthalte im Ausland. „Ich habe drei Kinder, 17, 16 und 13 Jahre. Mein älterer Sohn wollte schon immer ein Semester nach Neuseeland gehen, daher habe ich mich mit dem Thema Auslandssemester schon früh auseinander gesetzt. Wir haben 2021 mit einer großen Agentur seinen Highschoolbesuch an einer Neuseeländischen Schule geplant. Dann kam Corona und wir mussten unsere Pläne ändern. Felix dann ein Schuljahr in Kanada und hatte eine tolle Zeit.“

Für den zweitältesten Sohn hat sich Greicha „bewusst eine kleine, individuelle Agentur gesucht, wo man rundum gut betreut ist, immer den gleichen Ansprechpartner hat und unkompliziert kommunizieren kann. Mit der deutschen Agentur ,Switch You' und Gründerin Christine Lehr habe ich genau das gefunden. Stefan ging für ein Semester nach Australien“.

Vor etwas mehr als einem Jahr ist bei Greicha der Gedanke gereift, selbst derartige Aufenthalte organisieren zu wollen: „Also habe ich mich entschieden, ,Switch You Austria' zu gründen und dieses sehr individuelle Beratungsservice für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und deren Eltern anzubieten. Ich vermittle Highschoolaufenthalte in die USA, Kanada, Neuseeland, Australien und Irland. Ich arbeite sehr individuell, persönlich und mit viel Herzblut.“

Von 4. bis 16. September wird Greicha den Pop-up-Store in der Pfarrgasse 3 nutzen, um Interessenten alles zum Thema Auslandssemester- und -jahr zu erklären. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 15 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr.

Der Kindersachenflohmarkt wird nicht vernachlässigt: „Den gibt es am 30. September wieder“, macht Greicha deutlich. Die Einnahmen kommen wie immer dem Kindergarten Spechtgasse zugute.

Das City Management Mödling hat den Pop-up-Store vor knapp drei Jahren ins Leben gerufen. Er befindet sich im Erdgeschoß eines im 16. Jahrhundert erbauten Hauses. Der Store wird zur Kurzzeitmiete (maximal sechs Wochen) angeboten und bietet so Unternehmern die Möglichkeit, den Markt auszuloten oder neue Produkte vorzustellen. Bislang haben 19 Firmen und Institutionen den Mödlinger Store genutzt.