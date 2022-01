Top-Künstler aus Brunn/Gebirge ist auf allen Saiten zu Hause

Julian Walder ist bereits in jungen Jahren gelungen, wovon viele ihr Leben lang nur träumen können: Das Ausnahmetalent aus Brunn am Gebirge hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, zählt aktuell zu den gefragtesten Nachwuchsviolinisten und hat die aktuelle CD „Faust“ veröffentlicht.

Ob Solokonzerte oder Kammermusik – Walder überzeugt nicht nur im Wiener Konzerthaus, sondern auch auf Tourneen durch Russland oder in den USA. „Ich habe immer bestimmte Bilder im Kopf, wenn ich spiele“, erklärt der 21-jährige: „Auch wenn sich meine Zuhörer etwas anderes als ich darunter vorstellen, möchte ich erreichen, dass jeder seine Gefühle verarbeiten kann und Inspiration, Freude oder Ruhe findet.“

Bereits als Fünfjähriger hat er die Klangfarben der Violine für sich entdeckt und Unterricht in der Musikschule in Brunn am Gebirge genommen - aufgrund seines absoluten Gehörs stach er schon früh heraus. Drei Jahre später war klar, dass aus dem Hobby eine professionelle Karriere wird. „Wenn ich etwas unbedingt wollte, habe ich nicht aufgehört, bis ich es geschafft habe“, erzählt Walder. „Ich habe damals schon bis zu drei Stunden am Tag geübt.“

Als 11-Jähriger studierte er an der Bruckner Universität in Linz, anschließend in Graz und maturierte am Musikgymnasium in Wien. Erfolgserlebnisse wie der erste Platz bei der „New York International Artist Association“ mit einem Recital in der Carnegie Hall oder das Erscheinen seiner zweiten CD „Faust“ bezeichnet Walder „als meine wichtigsten persönlichen Meilensteine“. Was Pläne für die Zukunft angeht, hält er fest: „Als Musiker gibt es für mich kein bestimmtes Ziel, auf das ich hinarbeite. Das wäre ein Hinarbeiten zu einer Perfektion, die es in der Subjektivität der Musik nicht gibt. Ich sehe es lieber als einen schönen, langen Weg, bei dem ich mich ständig weiter entwickle.“

Von Dresden über Horn nach Lilienfeld

Im Juli 2022 wird er in der Sommerakademie in Lilienfeld seine Erfahrungen als Dozent weitergeben. Parallel zu seinem Studium in Dresden absolviert der Brunner derzeit seinen Militärdienst in Horn. Und wie geht es einem Musiker beim Bundesheer? „Die Grundausbildung ist abgeschlossen - jetzt komme ich in die Gardemusik und freue mich, mich wieder mehr der Musik zuwenden zu können“, berichtet Walder über die Herausforderung der etwas anderen Art.

Übrigens hat nicht jeder Bereich seines Lebens mit klassischer Musik zu tun. In seiner Freizeit hört er am liebsten Filmmusik, Modellflug bezeichnet er als „die absolute Nummer Eins“ seiner Hobbys.