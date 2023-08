Neue Anbieter für regionalen Busverkehr

Groß war die Aufregung im Herbst des Vorjahres, als regionale Busse nicht die Routen nahmen, die sie hätten nehmen sollen und Fahrgäste - besonders mühsam im Schülerverkehr - einfach zurückblieben. Diese Qualitätsproblemen hatten als letzte Konsequenz die außerordentlichen Kündigung eines Busunternehmens zur Folge. Es folgte eine Notvergabe, um das regionale Angebot in gewohnter Weise fortsetzen zu können. „Jetzt kehrt im Süden Wiens und im Bezirk Mödling wieder die Normalität stabiler langfristiger Vertragsverhältnisse im öffentlichen Verkehr ein. Nunmehr steht auch hier die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehres im Sinne der Fahrgäste im Fokus von VOR und seinen Partnern“, ist VOR-Sprecher Georg Huemer überzeugt.

VOR geht von einer Qualitätssteigerung aus

Den rechtsgültigen Zuschlag erhielten die VOR-Partnerunternehmen Österreichische Postbus AG, Oberger GmbH und Blaguss Reisen GmbH. Nach der Vertragskündigung mit dem Busunternehmen Zuklin sind zur Zeit die Busunternehmen Blaguss, Postbus, Oberger, Dr. Richard und N-Bus in der Region unterwegs. Der VOR ist davon überzeugt, dass „der seit Ende Oktober 2022 stabilisierte öffentliche Verkehr auf zehn Regionalbuslinien im Wiener Südraum und zwei Ortsbuslinien in Perchtoldsdorf in langfristig verlässliche Bahnen überführt wird. Damit können die Qualität des Regionalbusverkehres in der Region nachhaltig ausgebaut und weitere Leistungsverbesserungen und -Anpassungen umgesetzt werden“.

Bürgermeister hoffen auf Einhaltung der Haltestellen

Besonders betroffen von den Unregelmäßigkeiten im Busverkehr waren die Wienerwaldgemeinden und Perchtoldsdorf. So merkt Perchtoldsdorfs Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, an: „Bei uns funktioniert das jetzt gut. Wir haben keine negativen Rückmeldungen und auch für die Zukunft bin ich davon überzeugt, dass das weiterhin gut klappen wird.“ Breitenfurts Ortschef Wolfgang Schredl, ÖVP, sagt: „Momentan läuft es ganz gut, es kommen relativ wenige Beschwerden. Das Thema wird sicher jetzt mit Schulbeginn wieder etwas verschärft, da müssen wir uns dann mit dem VOR absprechen, um gewisse Schulzeiten besser einhalten zu können. Der normale Tagesablauf funktioniert aber zur Zeit störungsfrei.“ Die Regionalbuslinie 1 „Wien Liesing“ übernimmt ab 2024 die ÖBB-Postbus GmbH, den Zuschlag für die Regionallinie 2 „Wien Siebenhirten“ bekam das Busunternehmen Oberger und die Busse von Blaguss fahren ab 2024 in Perchtoldsdorf.

Routenführung 1 „Wien Liesing“ (Postbus):

• 249: Sittendorf – Wien Rodaun; • 250: Wien Liesing – Breitenfurt – Gruberau – Wolfsgraben – Tullnerbach-Pressbaum; • 253: Wien Liesing – Wolfsgraben – Tullnerbach-Pressbaum; • 254: Breitenfurt Grüner Baum – Breitenfurt Hirschentanz; • 257: Schülerverkehr Wien Liesing – Perchtoldsdorf; • 258: Wien Liesing – Maria Enzersdorf; • 259: Wien Liesing – Perchtoldsdorf – Mödling

Routenführung 2 „Wien Siebenhirten“ (Oberger):

• 207: Wien Liesing – Vösendorf SCS – Mödling; • 269: Wien Siebenhirten – Mödling; • 270: Wien Siebenhirten – Maria Enzersdorf Südstadt – Mödling

Die beiden Ortsbusse von Perchtoldsdorf werden zukünftig von Blaguss Reisen geführt.