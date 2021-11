Backyard beauties: Verborgene Schönheiten in Mödling

„Verführt, in die Knie gegangen und den ganzen Sommer lang gepflückt in den Wiesen, Straßengräben und Nachbarsgärten“, so beschreibt Tina Dietz selbst ihre Passion dieses Sommers. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ihre Fotografien entführen in die Welt verborgener Schätze.

Zu sehen sind diese als eindrucksvolle, detailreiche Blumenimpressionen in der Ausstellung „Backyard Beauties - aus dem Tagebuch einer Flaneuse“, fotografiert in ihrer natürlichen Umgebung, ohne künstliches Licht, ohne Studio.

Dem Auge des eiligen Betrachters oft verborgen blühen sie unbeachtet an teils versteckten Orten. Dietz spürt sie auf und zeigt sie von ihrer schönsten und geheimnisvollsten Seite. In den vergangenen Jahren stellte Tina Dietz hauptsächlich in der Schweiz aus, begeisterte jedoch auch ihr Publikum in New York, Chile, Boston und Mailand. Nun ist die Mödlingerin wieder in ihrer Heimatstadt zu sehen, vom 11. bis 14. November in der Grenzgasse 40.

www.tinadietz.at