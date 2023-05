Biedermannsdorfer Künstler im Spannungsfeld zwischen Krieg & Frieden

Das Bild "Der letzte Mensch" von Franz Jansa. Foto: Franz Jansa

17 Künstlerinnen und Künstler, alle ausschließlich in Biedermannsdorf ansässig, haben ihre Werke zum Thema „Krieg & Frieden“ eingesendet. Nun werden die Malereien, Zeichnungen, Grafiken, Fotografien und Kunsthandwerke in einer großen Ausstellung im Perlashof der Bevölkerung präsentiert.

Das Bild "Flucht" von Reinhard Fuchs. Foto: Reinhard Fuchs

„Wir haben ein enorm breites Spektrum an Einsendungen in hoher Qualität erhalten, die unterschiedlichste Betrachtungsweisen einer durch die gesamte Menschheitsgeschichte gehenden, nie versiegenden bedrückenden Thematik, zeigen“, freuen sich die beiden Kuratoren Elisabeth Bunka-Peklar und Reinhard Fuchs. Die Ausstellung am 3. und 4. Juni im Veranstaltungsraum des Perlashofes zeigt das große Spannungsfeld zwischen Krieg und Frieden, teilweise auch in seiner historischen Dimension mit Biedermannsdorfer Bezug. Ergänzend hierzu wird es auch einen Vortrag der Biedermannsdorfer Topothek zum Leben vor, während und nach Kriegszeiten in Biedermannsdorf geben, dazu ausgewählte Dokumente und Fotos.

Das Bild "PavorNocturnus" von Marie-Sophie Krainz. Foto: Marie-Sophie Krainz

Auch Volksschülerinnen und Volksschüler stellen aus

Kreativ gearbeitet zu diesem Thema haben auch die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen der Volksschule Biedermannsdorf, deren Werke ebenfalls in der Ausstellung gezeigt werden. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Samstag, 3. Juni um 10 Uhr statt. Die Kunstausstellung im Perlashof ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. Juni, von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

