Die „Heimat“ aus Sicht des Künstlers

In seinem neuesten Bilderzyklus erkundet Christian Franz Josef König die Komplexität des Heimatbegriffs und präsentiert Perspektiven, die die Notwendigkeit der Vielfalt widerspiegeln. Als Kunstschaffender betrachtet er „Heimat“ nicht nur als geografischen Ort, sondern als einen geistigen Denk- und Austauschraum. Mit seinen Werken regt er zum Nachdenken an und stellt kritische Fragen zu (kultur-)politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen.

In der Betrachtung der Heimat und ihrer Bedeutung für den Einzelnen erinnert Josef König auch an die Endlichkeit des Schaffens selbst. „Unsere Erfahrungen und unser Leben mögen vergänglich sein, doch wir haben die Möglichkeit, unsere Welt und unsere Umgebung zu gestalten und zu verbessern. Diese Erkenntnis ist der Antrieb, immer wieder neue Ausdrucksformen zu finden und wichtige Fragen aufzuwerfen.“ Die Welt des Heimatbegriffs ist in Königs aktueller Ausstellung mit dem Titel „Habitat“ vom 20. Juli bis 25. August in der Museumsgalerie auf der slowenischen Burg Bogenšperk bei Laibach zu sehen.

Die offizielle Einladung der Veranstalter nach Bogensperk. Foto: privat