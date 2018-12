Julietta Bareder, Sophie Lehmann und Ivana Pureta, Schülerinnen der 4a der „Schule für Wirtschaft, Tourismus und Marketing“ (WTM) nahmen das Jubiläum „100 Jahre Republik“ zum Anlass, um sich im Fach „Begabtenförderung“ intensiv mit dieser Zeit auseinanderzusetzen.

Nebenbei wurden aber auch noch die anderen „Achter“-Jahre historisch beleuchtet (Revolutionsjahr 1848, Ausrufung der Ersten Republik 1918, Anschluss an das Deutsche Reich 1938, Studenten- und Bürgerrechtsbewegungen in Europa und in den USA, Prager Frühling 1968).

Beim Haupteingang der Schule wurde eine Ausstellung mit Bildern und Hinweisen auf die wichtigsten historischen Ereignisse dieser Jahre gestaltet. Für die drei Schülerinnen ist klar, dass sie ihre „Forschungsarbeit“ noch fortsetzen werden.

Die heutige WTM wurde nach ihrer Fertigstellung 1914 als Kriegslazarett genutzt, in dem Verwundete und Kriegsversehrte aus allen Teilen der Monarchie medizinisch betreut wurden. Erst nach dem Kriegsende wurde die Schule ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben.