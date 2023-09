„Resonanz“: Künstlerbund erweist 14 Mitgliedern die Ehre

Es war die heuer insgesamt dritte Ausstellung, mit der der Mödlinger Künstlerbund anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums ein kräftiges und imposantes Lebenszeichen gab. Nach dem Auftakt mit „Kunst im Park” und dem Blick in die Geschichte unter dem Motto „Reflexion” in der Sala Terrena lud die Künstlervereinigung am Freitag ins Essingerhaus zur Ausstellung „Resonanz”. Nach der Begrüßung durch Obmann Otto Husinsky sprach Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, einleitende Worte: „Resonanz heißt, eine Beziehung herzustellen, zwischen Menschen und zwischen Werk und Mensch und die hat der Künstlerbund in diesen 100 Jahren ganz massiv erreicht.”

Husinsky erläuterte das Konzept der Vernissage: „19 Mitglieder der Vereinigung fokussierten jeweils ein Werk eines von 14 verstorbenen Mitgliedern, darunter Renate Laimgruber, Rudolf Hausner, Hans Essinger, Karl Matzner, Hemma und Karlheinz Pilcz und anderen und setzten sich mit diesem kreativ auseinander.” Die so entstandenen Werke zeugten von tiefer Verbundenheit und Resonanz in Bezug auf die Inspirationsquelle; die so geschaffene Vielfalt der Ausstellung war beeindruckend. Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, nahm die Eröffnung vor.

Auf ein weiteres Event im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums dürfen sich die Kunstfreunde freuen: Unter dem Motto „Vision” wird sich der Blick der Künstler in einer Veranstaltung am 9. November in der Kunststation in die Zukunft richten.