Mödling: Schönberg-Haus in Mödling, donnerstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, Bernhardgasse 6, 01/7121888.

www.schoenberg.at

Mödling: Sonderausstellung „Geschichte der Luftfahrt“ im Museum Mödling, Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2, Dauer: bis 31. Dezember.

Mödling: „roll out under Beethoven“ bis Mitte November ein „Fahnenprojekt“ im Arkadenhof des Beethovenhauses. kunstraumarcade, Hauptstraße 79

Mödling: „Schwammerlsauce“ - Sonderausstellung Museum, Josef Deutsch-Platz 2. Gedenkausstellung für den verstorbenen Künstlers Karlheinz Pilcz, mit Werken von Karlheinz Pilcz, Helma Pilcz, Kaoline Pilcz, Eleonore Muck und Thomas Muck; Dauer: bis 30. April 2020

Mödling: Jahresausstellung des Mödlinger Künstlerbundes, MKB Mitglieder präsentieren einen Überblick aktueller Arbeiten. Kunststation

Untere Bachgasse 5,. Dauer: 17. November.

www.mkb.at

Mödling: Essingers Art Club - Ausstellung: „carta bianca“, Essinger-Haus, Friedrich Schiller-Straße 34A, Arbeiten zum Thema Papier von Dietmar Franz, Michael Kos, Martin Schnur, Esther Stocker und Walter Weer, Dauer: bis 7. Dezember.

www.essingersartclub.at

Mödling: 133 Jahre Waisenhaus - Ausstellung: Bilder, Dokumente, Briefe und Pläne von Mödling, dem Waisenhaus, den Waisenkindern

und der Kirche. Öffnungszeiten: 16. November, 10 bis 16 Uhr und 17. November 10 bis 15 Uhr, Wiener Straße 18.

Mödling: kunstraumarcade: „Notationen, verdichtet“

Vernissage: 16. November, 18 Uhr. Helga Cmelka und Sabine Groschup; Ingrid Gaier; Elisabeth Weissensteiner. Vernissage: 16. November, 18 Uhr, Dauer: bis 21. Dezember und 11. bis 25.

Jänner 2020: Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr. Galerie kunstraumarcade, Hauptstraße 79, www.kunstraumarcade.at.

Mödling: Ausstellung Malreise 2019 am Afritzer See in Kärnten „Wie zeichnen uns gegenseitig“, Greta, Gerhard, Urra, Reinhard, Salvi, Betsie, in der Mölkerei, Mölkergasse 6. Vernissage: Sonntag, 17. November, 17 Uhr.

Brunn am Gebirge: 41. Hobbykünstlerausstellung, Heimathaus, Leopold Gattringer-Straße 34. Dauer: bis 17. November, Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Finissage: 16. November, 16 Uhr, Lesung Gerti Weese, Musik Bertl Havlicek.

Gumpoldskirchen: „Wer Wein, Weib, Gesang und...“,Herwig Port, Monika Holm, Thomas Frank und Andreas Frank, Bergerhaus, Schrannenplatz 5. Vernissage: Mittwoch, 13, November, 19 Uhr, Dauer: bis 24. November. Jeweils Donnerstag bis Sonntag.

Hinterbrühl: Ausstellung „Strich & Farbe“, Walter Winter, Gemeindeamt, Hauptstraße 29A, Dauer: bis 8. Jänner.

Laxenburg: Ausstellung „Laxenburg kreativ“, Museum, Herzog Albrecht Straße 9, Dauer: bis 17. November, jeweils Sa+ So 14 bis 17 Uhr.

Perchtoldsdorf: Ausstellung „goooodneighbourhooood“, Christine Baumann, Beate Schachinger, artP.kunstverein, Paul Katzbergerplatz 5, Dauer: bis 24. November. www.art-p.at

Vösendorf: Sonderausstellung „Krippen aus NÖ und den ehemaligen Kronländern“, Krippenmuseum Vösendorf Schüttkasten Schlossareal Vösendorf, Johannisweg 2, Samstag 16. November, 12 bis 18 Uhr und Sonntag 17. November, 12 bis 18 Uhr. 0664/3257410.