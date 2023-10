Baden: Süßer Gipfel der Backkunst — Platz 3 für Vösendorferin

Blickt man auf die „AustrianSkills 2023“, wo in der Landesberufsschule Baden die besten Nachwuchstalente des österreichischen Konditorenwesens ermittelt wurden, dann weiß man: Die süße Zukunft Österreichs ist weiblich. Jana Bacher, Lisa Schlögl und Valentina Otzelsberger überzeugten bei dem dreitägigen Wettbewerb auf allen Linien und jubelten schlussendlich über Platz eins, zwei und drei. Jana Bacher und Lisa Schlögl stammen aus Oberösterreich und arbeiten in Gmunden in der gleichen Konditorei. Valentina Otzelsberger lebt in Vösendorf und hat seit drei Wochen ihre Konditorlehre im 10. Wiener Gemeindebezirk in der Kurkonditorei Oberlaa mit der Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen. „Ich bin jetzt Gesellin“ sagt Otzelsberger, die bereits mit 10 Jahren ihre Liebe zum Backen entdeckt hat. „Ich habe auch recht erfolgreich bei Hobbybackbewerben teilgenommen“, erzählt Valentina, für die nach der 5. Schulstufe im Kollegium Kalksburg klar war, „dass ich einen Lehrberuf ergreifen will — und zwar den des Konditors“.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit allen Teilnehmerinnen und Gewinnerinnen beim Konditorenwettbewerb bei den AustrianSkills 2023. Foto: Stadtgemeinde Baden

Bereut hat sie diese Entscheidung keine Sekunde. „Es zahlt sich vollkommen aus“, sagt die 18-Jährige, die nicht nur in der Kurkonditorei in der Backstube steht, sondern auch zu Hause in den eigenen vier Wänden gerne bäckt. Denn hier kann sie so wie in Oberlaa ihre Kreativität beim Backen mit ihrer Liebe zum Malen vereinbaren. „Das Konditorhandwerk ist essbare Kunst“, sagt die Gesellin, „man kann künstlerisch sein und kreativ.“ Trotzdem: Als Valentina beim Lehrabschluss gefragt wurde, ob sie bei den AustrianSkills mitmachen möchte, da war hartes Training angesagt. „Es ist so, dass man, wenn man bei so einem Bewerb teilnimmt, natürlich dafür trainiert. Ich war zwei Wochen von der Firma freigestellt, durfte auch Backmaterial unentgeltlich verwenden und habe mich zwei Wochen quasi selbst trainiert“, erzählt Otzelsberger. Das Generalthema des Bewerbs war die Darstellung der vier Jahreszeiten. „Nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich musste das passen“, erklärt die junge Konditorin. Zu kreieren galt es eine Torte, „entweder eingestrichen, glasiert oder eingedeckt“, Pralinen, Petit Fours das Schokoschaustück und eine Mysterieaufgabe. Bei Valentina entpuppte sich diese als die Kreation von süßen Schnecken aus Marzipan, die zweite Mysterieaufgabe: in die Pralinen galt es, Zitronenpfeffer einzubauen. Ihr Schokoschaustück symbolisiert eine Hand, die in einen Ast übergeht. Die bunten Blätter machen deutlich: Hier handelt es sich um die Jahreszeit Herbst. Der „Baumstamm“ ist der Körper einer Frau.

WorldSkills bleibt klares Ziel

Ihr weiteres Ziel ist klar: „Ich will in zwei Jahren noch einmal mitmachen und dann bei den WorldSkills teilnehmen.“ Mit dem 3. Platz ist dieses Ziel wenig realistisch, die WorldSkills finden 2024 in Lyon/Frankreich statt. Ob Sie privat Süßes nach wie vor mag oder doch hin und wieder der Wunsch nach einem Steak in ihr hochkommt? Valentina lacht: „Ich persönlich bin Vegetarierin, aber nach dem Training war etwas Salziges schon schön.“ Beruflich fühlt sie sich in der Backstube der Kurkonditorei Oberlaa sehr wohl. Das frühe Aufstehen stört sie nicht, eher macht es ihr Sorgen, dass die Lehrlinge im Konditorhandwerk nicht Schlange stehen. Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die Badener Gemeinderätin Judith Händler (ÖVP) zeigten sich von den Kreationen der talentierten Konditorinnen und Konditoren beeindruckt und wünschten den Siegerinnen für die Fachsparten Europa- und Weltmeisterschaften viel Erfolg.