1 Jahr Parkpickerl: Wien atmet auf, das Umland stöhnt

bezirk mödling „Mit der wienweiten Pickerl-Einführung haben wir jede Menge Platz im öffentlichen Raum gewonnen, sowohl den Autopendler- als auch den Parkplatzsuchverkehr deutlich reduziert und damit einen Meilenstein für den Klimaschutz erreicht.“ Die Bilanz von Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, SPÖ, fällt schon fast euphorisch aus. Vor exakt einem Jahr wurde in der Bundeshauptstadt das Parkpickerl (Montag bis Freitag, 9 bis 22 Uhr) eingeführt.

Drei Bezirksgemeinden waren von den Auswirkungen betroffen und reagierten umgehend. Allen voran Perchtoldsdorf mit dem Hotspot rund um den Bahnhof Wien-Liesing. Auf einer Breite von 350 Metern parallel zur gesamten Grenze zu Wien, wurde eine kostenfreie Kurzparkzone (nur zeitliche Beschränkung) kundgemacht. Für Anrainer gibt es eine Ausnahmeregelung. Eben jene Zone wurde im September um weitere 200 Meter verlängert.

Weitere Erleichterung für die (Zonen-)Anrainer

Eine Evaluierung habe gezeigt, dass der Parkplatzdruck auch außerhalb dieser Zonen groß ist, berichtet Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP. Deshalb müsse man ein weiteres Mal nachjustieren. Der Bereich der Zonen werde zwar nicht ausgeweitet, Anrainer der angrenzenden Straßenzüge „können ab sofort um eine Ausnahmebewilligung ansuchen, um ihr Fahrzeug auch in der Kurzparkzone abstellen zu können“.

In Vösendorf hat der Gemeinderat ebenfalls mit März 2022 umgehend reagiert und im Umfeld des neuralgischen (Pendler-)Bereiches bei den Badner-Bahn-Haltestellen „Vösendorf-Siebenhirten“ und „Schönbrunner Allee“ Kurzparkzonen verordnet. Anrainer-Ausnahmen inklusive.

„Grüne Zone“ im „Markt-Viertel“

Im „Marktviertel“ (Marktstraße, Konsumstraße und Ortsstraße) wurde eine „Grüne Zone“ kundgemacht, in der Parkgebühren zu zahlen sind, in der Dr. Robert Firneis-Straße sogar rund um die Uhr. Abgabenfreie Zonen („Blaue Zonen“) sind unter anderem in der Haidfeld-, Rosegger- und Kalesasiedlung sowie in der Dr. Karl Renner-Gasse und Schönbrunner Allee-Ortsstraße ausgewiesen. „Durch die Nachschärfungen der Zonen läuft alles gut“, sagt Ortschef Hannes Koza, ÖVP. „Die Wienpendler konnten so großteils verdrängt werden.“

Abwartend hat sich vor einem Jahr vorerst Brunn am Gebirge verhalten: „Wir haben nur eine kurze Grenze zu Wien“, blickte Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, damals in Richtung Wolfholz-Siedlung. Bald war allerdings klar, dass viele Pendler den etwa einen Kilometer langen Fußmarsch zur U-Bahn-Station Siebenhirten auf sich genommen haben, um der Wiener Parkgebühr zu entgehen. Ergo wurde im Bereich „Kellerberg“ eine kostenfreie Kurzparkzone kundgemacht.

„Die notwendig gewordene Parkraumbewirtschaftung hat sich bewährt, es konnten damit spezifische Anraineranliegen umgesetzt werden“, zieht Linhart Bilanz.

