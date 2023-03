Besonderer Ring an besonderen Menschen verliehen

Der Ring des Bürgermeisters bietet für den Mödlinger Stadtchef die Möglichkeit, verdiente Persönlichkeiten mit besonderem Bezug zur Stadt vor den Vorhang zu holen. Diese Ehre wurde nunmehr dem langjährigen Stadtrat (bis Herbst 2022) Baudirektor-Stellverteter und Chef der Wasserversorgung, Friedrich „Fritz“ Panny (64) zuteil. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurden seine besonderen Verdienste gewürdigt und die feierliche Verleihung im Kreise seiner Familie, Freunde und Weggefährten vorgenommen.

Bürgermeisterring für „Herr des Wassers“

Fast 20 Jahre war Fritz Panny federführend für die Wasserversorgung und das Funktionieren der städtischen Infrastruktur verantwortlich, das hat ihn aber keineswegs davon abgehalten, auch noch zahlreiche spannende Hobbys zu betreiben. „Ganz oben auf der Liste steht natürlich seine Familie, seine Margit und seine drei Kindern, die ihn auch schon zum stolzen Opa gemacht haben“, merkte Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, in seiner Laudation an. „Dann folgt natürlich sein geliebtes Segelboot in Kroatien, das ihn über die Jahre in zahlreiche wunderschöne Buchten und Plätze geführt hat. Daneben betreibt Fritz noch Kitesurfen, Tauchen, Mountainbiken, Eishockey und natürlich die Politik – Fritz Panny ist für mich ein im positivsten Sinn des Wortes ‚politischer Mensch‘.“ Panny, kein Mann der großen Worte, war „gerührt und dankbar“ zugleich.

