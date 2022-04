Brunn/Gebirge: Medaillenregen für Top-Imker Holger Fischer

Werbung

Bei der „Ab-Hof Messe“-Wieselburg hat Bio-Imker Holger Fischer im Rahmen der Prämierung „Goldene Honigwabe 2022“ gleich fünf Auszeichnungen für Produkte aus der Ernte des vergangenen Jahres eingeheimst: Fischers Blütenhonig, Cremehonig, Blütenhonig mit Waldhonig und Waldhonig erhielten eine Goldmedaille. Für den Cremehonig mit Haselnüssen erhielt der Imker eine Silbermedaille.

Fischer freut sich sehr über die Prämierungen: „Ich darf mit dem Ergebnis, was die Qualität betrifft, zufrieden sein. Leider aber haben die Erntemengen beim Blütenhonig und beim Waldhonig aufgrund der kalten Witterung in den Monaten April und Mai 2021 weniger als die Hälfte des Jahres 2020. ausgemacht.“ Damit war der Honigvorrat des Imkers in dieser Saison frühzeitig mehr oder weniger ausverkauft: „Derzeit habe ich im Wesentlichen nur noch geringe Mengen Waldhonig auf Lager.“

In seiner Imkerei am Brunner Rosendorn führt Fischer gegen Voranmeldung Führungen durch, bei denen man Einblicke in einen Schaubienenstock, das Honigschleudern und die Kerzenwerkstatt bekommen kann.

