Der Mann für alle (Foto-)Fälle aus Perchtoldsdorf

Drei Buchstaben bürgen für Qualität: PAM. Dieses Kürzel als Copyright unter Fotos hat seit Jahrzehnten Bestand, spricht auch für Treue und Zuverlässigkeit. Paminger (87) erinnert sich noch genau an seine erste Begegnung mit einem Fotoapparat: „Es war 1938 bei einem Familientreffen im Schutzhaus, als mein Onkel seine Kamera aufstellte und auf den Selbstauslöser gedrückt hat.“ Der damals Dreijährige war „fasziniert. Und ich habe mir geschworen. Wenn ich mir einen Fotoapparat kaufe, dann einen mit Selbstauslöser“.

Hauptberuflich als ORF-Toningenieur tätig, wurde das Fotografieren mit der Zeit mehr als ein Hobby. „Vor etwa 40 Jahren“ sei er gefragt worden, ob er nicht für die Gemeinde fotografieren wolle: „Und dann ist auch die NÖN dazugekommen“, erinnert sich Paminger.

In fast allen Haushalten zu Gast

„Ich glaube, es gibt nichts, das ich nicht fotografiert habe“, schmunzelte Paminger: „Ich war ganz unten im Brunnen und ganz oben am Wehrturm.“ Ganz zu schweigen davon, dass „du vermutlich schon in jedem Haushalt in Perchtoldsdorf warst“, ergänzte Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, und verwies auf die unzähligen Ehrungs- und Gratulationsfotos.

Für das jahrzehntelange Wirken Walter Pamingers gab’s eine Dankes-Urkunde – „alles andere hast du schon“ (Kö) – mit Dank und Anerkennung und die Möglichkeit, in der Rüstkammer eine Ausstellung samt Diaschau aus dem reichen Fundus präsentieren zu dürfen.

Auch die NÖN sagt: „Danke für alles, bitte weitermachen und g’sund bleiben, lieber PAM!“

