Ehrenring für langjährigen Mödlinger Vize-Stadtchef Wannenmacher

„Der erfolgreiche Weg der Mödlinger Grünen wäre ohne Gerhard Wannenmacher nicht möglich gewesen“, zollte selbst Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, seinem langjährigen Vize (2010 bis 2020) Anerkennung. Mit seinem „ausgleichenden, vielfältigen, nachhaltigen Wirken und dem außergewöhnlichen Engagement“ habe er deutliche Spuren hinterlassen.

„Wir haben uns bewusst für dich entschieden, so wie du dich für Mödling entschieden hast.“ NEOS-Gemeinderat Andreas Stock

Vizebürgermeister Ferdinand Rubel, ÖVP, kam sogar in grün-gestreifter Krawatte und bedankte sich dafür, dass „stets Vernunft vor Ideologie“ gegolten habe. SPÖ-Stadtrat Stephan Schimanowa erinnerte sich, dass „du immer Hoffnung gelebt hast, wenn es darum gegangen ist, ein Projekt zu verfolgen“, NEOS-Gemeinderat Andreas Stock sprach das einstimmige Ja zum Ehrenring an: „Wir haben uns bewusst für dich entschieden, so wie du dich für Mödling entschieden hast.“

„Du warst 30 Jahre im Gemeinderat und hast für uns Grüne nie eine Wahl verloren.“ Vizebürgermeister Rainer Praschak

Vizebürgermeister Rainer Praschak, Grüne, dankte dafür, dass „du große Themen in der Stadtpolitik platziert hast, die die Menschen angesprochen haben“. Und er zog den Hut: „Du warst 30 Jahre im Gemeinderat und hast für uns Grüne nie eine Wahl verloren.“ Radfahren und die „Stolperstein“-Initiative in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus’ werden „untrennbar mit dir verbunden bleiben“.

Der Ehrenringträger war angesichts der huldigenden Worte „gerührt. Ich wollte immer gestalten und nicht Gewohnheiten hinterherlaufen. Ich bin stolz darauf, dass ich in meiner Stadt Impulse setzen durfte“. Nach besonderen Dankesworten an seine Ingrid und Ex-Stadtrat Alfred Trötzmüller, die „mir in all den Jahren verlässliche Stützen waren“, bat er die aktuell tätigen Mandatare: „Habt weiterhin ein gutes Handerl für künftige Entscheidungen für die Stadt Mödling.“