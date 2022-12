Mödlinger Krisai ist Journalist des Jahres

Werbung

Dass er kaum zu Ruhe kommt, kommentierte Paul Krisai im Frühjahr im NÖN-Gespräch so: „Das ist nicht weiter erwähnenswert, wenn ich an die Situation der Bevölkerung in der Ukraine denke.“

Die Arbeit hat jedenfalls dazu geführt, dass das Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ Krisai zum „Journalist des Jahres 2022“ gekürt hat. „Unaufgeregte Analysen trotz schwieriger gesetzlicher Rahmenbedingungen in Moskau“, lautete eine der Begründungen.

„Eine tolle Anerkennung für die Arbeit, die unser gesamtes Team im ORF-Büro Moskau tagtäglich macht“, freute sich Krisai im NÖN-Gespräch. „Fernsehen ist immer Teamleistung. Für mich ist diese Auszeichnung Auftrag, weiterhin mit meinen Kolleginnen Miriam Beller und Carola Schneider Geschichten aus Russland zu erzählen, die uns Einblick in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik geben. Die Rahmenbedingungen mit Zensur und Strafandrohung machen das zunehmend schwierig. Oberstes Gebot bleibt bei allem die Sicherheit.“

Die Weihnachtsfeiertage verbringt Krisai in der Heimat „im Kreis der Familie, zum Jahreswechsel ruft dann die Arbeit wieder. Dann geht es mit frischer Energie zurück nach Moskau.

