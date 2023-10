„Stadthäuser 59“ in Guntramsdorf punkten beim Baupreis

Der älteste Baupreis Niederösterreichs - „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“ - steht seit 1955 für „beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft“. Aktuell spielen bei dieser Auszeichnung auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes und nachhaltiges Planen und Bauen eine große Rolle. Die Fachjury unter der Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, hat insgesamt sechs Projekten den Baupreis zugesprochen, darunter auch dem Vorhaben „Stadthäuser 59“ in Guntramsdorf.

Ein Teil der neuen "Stadthäuser 59". Foto: Max Kropitz

Auf dem Grundstück wurde das bestehende Gebäude Hauptstraße 59 adaptiert, dahinter eine neue Bebauung errichtet. Insgesamt entstanden neun Wohneinheiten. Im Bestandsgebäude wurden im Erdgeschoß ein Raum für das Heimatmuseum sowie Einlagerungsräume und der für die Bewohner der Anlage nutzbare Gewölbekeller (Partyraum) inklusive Schankkeller untergebracht.

„Hohes Maß an Ruhe und Privatheit“

„Errichtet auf einem langen schmalen Grundstück und unter Erhaltung und Sanierung des straßenseitigen historischen Altbaus lässt die neue reihenhausartige Wohnbebauung trotz Zentrumslage ein hohes Maß an Ruhe und Privatheit erwarten“, geht aus dem Juryurteil hervor: „Städtebaulich sensibel integriert gewährleistet die gewählte kammartige Gebäudestruktur einen stimmigen und wohlproportionierten Rhythmus der Bebauung mit privaten Freibereichen bei den jeweiligen Eingangsbereichen. Die gestalterisch gelungene und der Nutzung angemessenen Fassadengestaltung wird geprägt von hellen Reibputzfassaden, bzw. in Teilbereichen mit dunklem Putz in horizontaler Besenstrichoptik. Abgerundet wird der positive Gesamteindruck durch die zeitgemäß nachhaltige Beheizung mit Wärmepumpen, die lärmschutztechnisch günstig im Parkdeck angeordnet sind.“

Als Planerin fungierte die „X42 Architektur ZT GmbH“ aus Wien, als Bauherr die „Kossina & Partner Bauträger GmbH“ aus Guntramsdorf.