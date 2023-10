Wiener Neudorf betrachtet Verkehrssicherheit durch Kinderaugen

„Es gibt derzeit kaum einen landes- oder bundesweiten Wettbewerb, an dem wir nicht zu den Gewinnern gehören“, jubelt Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP. Nach Auszeichnungen als „Blühende Gemeinde“ und des „Verkehrsclub Österreich“ gewann die Marktgemeinde nun auch den Verkehrssicherheitspreis „Aquila 2023“ des Kuratoriums für Verkehrssicherheit für ihr Konzept des Perspektivenwechsels und den Ausbau in Geh- und Radwege. Kinder und ihre Perspektive werden in Neugestaltungen einbezogen.

Vize-Bürgermeister & Verkehrsreferent Norman Pigisch, ÖVP, und Fritz Hudribusch, Leiter des Bau-, Verkehrs- und Umweltamtes haben sich über kindgerechte Schul- und Kindergartenwege Gedanken gemacht. Unter anderem werden jährlich mit Kindern der 4. Klassen der Volksschule auf einem 20 Quadratmeter großen Luftbild der Schulweg besprochen und Gefahrenpunkte aufgezeigt. „Allein, wenn ich mir die Situation beim Gemeindeamt ansehe, wo täglich 450 Kinder entweder in die Volksschule oder in den Kindergarten kommen, ist es wichtig etwas zu tun, um das sicherlich bequeme Elterntaxi bestmöglich zu vermeiden“, ist Janschka überzeugt.

Zudem war es aus Sicht der Gemeinde wichtig, das Geh- und Radwegenetz auszubauen, den Straßenraum mit Baumpflanzungen und Grünflächen attraktiver zu gestalten und kurze Durchgangswege zu schaffen – und Platz für Abstellflächen zu schaffen: „Es gab 16 Rollerabstellplätze bei der Volksschule. In kürzester Zeit hat sich diese Anzahl auf 96 versechsfacht“, berichtet Janschka.