Große Bühne für klimaaktive Partner

Ministerin Leonore Gewessler, Grüne, bat 30 weitere „klimaaktiv Partner“ vor den Vorhang. Jene Unternehmen, die Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen im eigenen Bereich umsetzen und laufend an der Verbesserung der Energieeffizienz arbeiten, um so mitzuhelfen, die österreichischen Klimaschutzziele zu erreichen. „Ich bedanke mich für ihr Engagement und ihre Vorbildwirkung. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass sich immer mehr Menschen für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, die klimaschonende Gestaltung von Lebensräumen und für aktive Mobilität einsetzen. So können die Energiewende gelingen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern langfristig reduziert werden“, betonte Gewessler.

Unter den 30 ausgezeichneten Betrieben sind auch vier aus Region: „BENTHO eMobility“ aus Brunn am Gebirge (Vertrieb von E-Bikes und Anbieter von Mobilitätslösungen für Endkunden und Unternehmen sowie E-Bikes aller Art an, wie z.B. Trekking-, Mountain-, City-, Kompakt-, Falt-, Lasten- und Kinder-E-Bikes, Reparatur und Umbau der Räder), „Compleo Charging Solutions“ ebenfalls aus Brunn am Gebirge (Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, darunter öffentliches und halböffentliches Laden. Das Compleo-Kernprodukt besteht aus Hardware- und eingebetteten Softwarelösungen, die intern entwickelt wurden), „Mission E-possible – Verein für nachhaltige Mobilität“ aus Traiskirchen (Der Verein fördert nachhaltige Mobilität durch Veranstaltungen und Bewusstseinsbildung, setzt sich für umweltfreundliche Energiestrukturen und Mobilitätskonzepte ein und arbeitet mit Gesellschaft, Industrie und politischen Entscheidungsträgern zusammen) sowie „TECHNOMA Technology Consulting & Marketing“ aus Mödling (Dienstleister für Betreiber und Hersteller im Mobilitätssektor; das Unternehmen konzentriert sich auf umweltfreundliche Lösungen wie den Schienenverkehr und Elektromobilität).

Das steckt hinter „klimaaktiv“

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Mit der Entwicklung und Bereitstellung von Qualitätsstandards, der Ausund Weiterbildung von Profis, mit Beratung, Information und einem großen Partnernetzwerk ergänzt klimaaktiv die Klimaschutzförderungen und -vorschriften.

Thomas Hausner vom Verein Mission E-possible Foto: Roland Rudolph