Zwei Orte im Bezirk Mödling blühen besonders auf

77 NÖ-Gemeinden nahmen am 55. blütenreichen Kräftemessen teil, für Mödling gab’s in der Kategorie 3 „Gemeinden mit über 3.000 Einwohner“ hinter Waidhofen an der Ybbs und Klosterneuburg Platz 3; Wiener Neudorf holte sich den Sonderpreis der Gartengestalter für die Umgestaltung der Flächen entlang der B17 beim Herzfelderhof.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, gratulierte: „Unsere Gemeinden sind Garanten für liebens- und lebenswerte Regionen. Das sieht, spürt und fühlt man Tag für Tag in allen Lebensbereichen der Menschen und ganz besonders, wenn es darum geht Natur und Umwelt zu schützen und zu gestalten“, für Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager ist „ein blühender Ort nach wie vor wohltuend für die Menschen“.

Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Christian Moser betonte: „Blühende Gemeinden schaffen und unterstützen wirtschaftliche Dynamik. Und sie stehen natürlich auch für Lebensqualität für alle, die hier daheim sind.“

Die Stadt Mödling hat sich seit vielen Jahren auch dem ökologischen Gärtnern verschrieben und verzichtet auf Pestizide, synthetischen Dünger und Torf. Dafür wurde Mödling in den letzten acht Jahren vom Land Niederösterreich mit dem „Goldenen Igel“ ausgezeichnet. „All diese Auszeichnungen zeigen, dass wir mit unserer Grünraumgestaltung nach ökologischen Gesichtspunkten wieder einmal ganz vorne mit dabei sind", freute sich Stadtrat Leopold Lindebner, ÖVP, der sich bei der Stadtgärtnerei „für die tolle Arbeit“ bedankte.

Sonderpreis für Wiener Neudorf: Andrea Stöger, WK NÖ-Vizepräsident Christian Moser, Annemarie Getzinger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Manuela Terzer, LK NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager, NÖ Gärtner-Obmann-Stellvertreter Karl Auer. Foto: Georg Pomaßl

Der Ehrenpreis „Öffentliche Grünflächen“ ging an Wiener Neudorf. Entlang der B17 im Bereich Herzfelderhof bis zur Kirche wurde statt eines Fahrstreifens ein begrünter Aufenthaltsraum mit klimafitten Bäumen und insektenfreundlichen Blühstauden, mit Brunnen und Verweilplätzen sowie mit Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen. Ein Projekt, das schon beim Mobilitätspreis des „Verkehrsclub Österreich“ (VCÖ) besonders hervorgehoben wurde. „Wir haben Aufenthaltsqualität geschaffen, obwohl daneben immer noch 20.000 Fahrzeuge täglich fahren“, zeigte sich Bauamtsleiter Friedrich Hudribusch zufrieden.