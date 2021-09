Raser-Schwerpunkt im Bezirk Mödling .

Auch, wenn es im Bezirk Mödling noch keine Raser (=Roadrunner)-Szene und –Strecken gibt, sorgen das hochrangige Straßennetz (A2, A21, S1, B16, B17, …), die unzähligen Radarboxen und die exekutive Überwachung für umfassende Überwachung: die Bezirkshauptmannschaft Mödling hat in einem Jahr nicht weniger als 107.000 Strafen wegen Geschwindigkeitsübertretungen ausgestellt. Wo die schnellsten „Bleifüße“ unterwegs waren, was Bezirkshauptmann und Exekutive zur Situation sagen, lesen sie in der Mödlinger NÖN.