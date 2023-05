Badestart im Bezirk Mödling: Klima sorgt für Herausforderungen

In Guntramsdorf haben die beiden Badeteiche wie gewohnt am 1. Mai die Saison eröffnet. Der Fokus der Gemeinde liegt aktuell darauf, die Grundwasserseen richtig zu versorgen: „Die Trockenheit und der damit sinkende Wasserstand sind gerade beim Windradlteich wichtige Themen. Dadurch kommt es zu einem geringeren Sauerstoffgehalt“, erklärt Gemeinderat David Loretto, SPÖ, zuständig für öffentliche Einrichtungen und Gewässer. Langfristig sollen Teichbelüftungsanlagen am Windradlteich helfen, die Wasserqualität zu halten. Aktuell arbeite man an den Vorbereitungen dafür und nehme entsprechende Messungen beim Teich vor. Die Anlage soll voraussichtlich kommendes Jahr installiert werden.

Die Messungen am Windradlteich zeigen den Sauerstoffgehalt in den unterschiedlichen Wasserschichten. Foto: David Loretto

Zusätzlich zu den vorhandenen Aktivitätsangeboten wie dem Volleyballplatz sollen der Ozean-Badesee und der Windlradlteich im Laufe der Badesaison außerdem mit Tischtennistischen ausgestattet werden.

Badespaß für Familien bleibt günstig

Das Klosterbad in Biedermannsdorf öffnet erst dann seine Türen, wenn das Wetter mitspielt. „Wir gehen das entspannt an. Gerade richten wir alles her und wenn das schöne Wetter dann kommt, dann starten wir mit dem Badebetrieb“, erklärt Vizebürgermeister Sepp Spazierer, SPÖ. Die Vorbereitungen umfassen Revisionsarbeiten und intensive Reinigung nach der Winterpause.

Vor allem bei Familien ist das Klosterbad sehr beliebt. „Wir haben einen Babybereich für die Allerkleinsten, sogar mit einer Babyrutsche. Natürlich unser Becken, das bei den Kindern und Erwachsenen gut ankommt mit einer größeren Rutsche“, betont Spazierer. Trotz allgemeiner Teuerungen wurden die Preise im Gastronomiebereich nicht erhöht. Kinder haben außerdem im Zuge des Ferienspiels weiterhin freien Eintritt.

Wetter und Personalmangel sorgen für gemischte Gefühle

Auch in Perchtoldsdorf sind die Vorbereitungen für den Badestart bereits abgeschlossen. Das Freibad hat seit Montag geöffnet. Das schlechte Wetter sorgt dennoch für Unmut bei Alexander Dzerowicz, Leiter des Freizeitzentrums: „Wenn es so weitergeht, wird es nicht rosig. Wir hoffen wirklich, dass es bald besser wird.“ Weitere Herausforderungen gibt es bei der Belegschaft. „Beim Buffet kann es zu Personalmangel kommen, es kommt darauf an, wie schnell wir Ersatz finden“, meint Dzerowicz.

