Es heißt wieder "Ab ins Freibad!" im Bezirk Mödling

In Biedermannsdorf startet das Klosterbad am Wochenende in die Badesaison. Der für das Baderessort Verantwortliche, Vizebürgermeister Sepp Spazierer, SPÖ, erzählt: „Normalerweise ist am 1. Mai Badebeginn, doch das Wetter hat bisher nicht gepasst. Das Bad wurde aber schon auf Vordermann gebracht. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass die Sonne kommt.“ Das Klosterbad, ursprünglich vom Kloster Borromäum eingerichtet, erfreut mit seinem Babybereich und einer Rutsche vor allem Familien und ist auch örtlicher Fixbestandteil des Ferienspiels.

Christian Ziegler betreibt in Laxenburg nicht nur das Restaurant „Flieger & Flieger“, sondern auch das daran grenzende Waldbad Laxenburg.

Liegewiese schon seit April frequentiert

Hier können die Stammgäste schon seit Anfang April auf der Liegewiese liegen: „Wir haben auch viele ältere Leute, die ihre Dauerkabinen seit 40 Jahren haben und die dürfen jederzeit zu uns in Bad. Auch wenn es noch zu kalt zum Schwimmen ist, haben wir das Restaurant dabei und deshalb ist das für viele eine Win-win-Situation“, berichtet Ziegler. Was den Waldbad-Betreiber ebenfalls freut: „Es gibt keine Corona-bedingten Einschränkungen mehr.“ Trotzdem halte man die Besucherzahlen an Spitzentagen niedriger, „es gibt Desinfektionsmittelspender und wir beobachten die Entwicklungen in der Umgebung, um gegebenenfalls doch Maßnahmen zu treffen. Aber das läuft alles schon so automatisch, dass wir uns da nicht viele Gedanken machen müssen“.

Das Freibad im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf ist seit 1. Mai geöffnet. Während der Winterpause wurde das Gelände saniert und Wartungsarbeiten durchgeführt, der Start in die Badesaison funktionierte problemlos. Für Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es im Untergeschoß des Billa-Parkplatzes über 100 überdachte Gratis-Parkplätze. Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, ruft in Erinnerung: „Diesen Sommer ist ab 25. Juli nur das Freibad verfügbar, das Hallenbad inklusive Röhrenrutsche wird wegen Revisionsarbeiten gesperrt.“

