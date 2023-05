Freibad öffnet am 20. Mai

Dafür wartet das Stadtbad dann mit vielen Neuerungen auf.

Noch haben im Mödlinger Stadtbad die Rollerskater das Sagen. Denn der 1. Mai und der Start der Freibadsaison haben nichts miteinander zu tun. „Der Wetterbericht sagt in den nächsten Tagen maximal 15, 16 Grad voraus. Das sind noch nicht die Temperaturen, die man sich für den Freibadbesuch wünscht“, weiß Stadtbadleiter Mehmed Alajbeg. „Nach aktuellem Stand der Dinge wird am 20. Mai die letzte Roller-Disco stattfinden, dann werden die Bande abmontiert und die Liegefläche für den Freibad-Start am 22. Mai hergerichtet.“

Seit der vergangenen Saison habe sich wieder einiges getan, merkt Alajbeg an: „Wir haben auf das gehört, was uns die Besucherinnen und Besucher mitgeteilt haben.“ Unter anderem wurde die Beschilderung im alten Trakt erneuert, der Platz vor der „Eishockey“-Garderobe „völlig aufgeräumt“ und ein Sonnensegel über dem Eltern-Kind-Bereich angebracht. Zudem kann man nunmehr „Sonnencreme, Spielsachen oder Souvenirs bei uns kaufen“.

Was die Infrastruktur betrifft, wurde bei der Technik an einigen Rädchen geschraubt, ist Alajbeg zufrieden. „Es ist auch endlich gelungen, dass man die Wassertemperatur im Erlebnisbecken im Internet abrufen kann.“ Vergrößert hat sich auch die Entenfamilie im Bereich der Liegewiese: „Fünf Enten und sieben Eier“, lautet der Letztstand am Freitag.

Die gute Nachricht: „Es gibt keine Preiserhöhung bei den Eintrittskarten.“ Ein Grund mehr, den Besuch einzuplanen: „Es gibt meiner Meinung nach kein anderes Bad, das so zentral gelegen ist und so viel Charme besitzt wie unser Mödlinger Stadtbad“, schwärmt Alajbeg.

Das Hallenbad hat von Juni bis Ende August geschlossen.

