Steinbruchsee in Perchtoldsdorf: Zugang wird abgebaggert

Es braucht keine Hitzewelle oder die Bewerbung als Geheimtipp in Sozialen Medien, um die Anziehungskraft des Steinbruchsees zu erhöhen. Seit seiner natürlichen Entstehung nach der Stilllegung des Steinbruchs, wird das idyllische kühle Nass von Besucherinnen und Besuchern regelrecht gestürmt. Und das, obwohl das Baden im Naturschutzgebiet nie erlaubt war.

Durch die kaum abebbende illegale Nutzung des Steinbruchsees und dessen Umgebung, geraten die durchwegs seltenen, etwa 300 Pflanzen- und über 1.000 Tierarten zunehmend in Gefahr. Müll, Fäkalien sind nur einige der unliebsamen Hinterlassenschaften im Naturschutzgebiet.

Partyzone muss unterbunden werden

Was aktuell allerdings der Hauptgrund für das Durchgreifen der Marktgemeinde und zugleich Auslöser für das enorme mediale Echo ist, erklärt Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP: Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Flammen einmal nicht unter Kontrolle gehalten werden können.“ Die eingesetzten Security-Kräfte würden zudem Personen anhalten, „die in einer Hand die Badetasche, in der anderen eine Zigarette halten. Das ist vor allem in Zeiten akuter Waldbrandgefahr Wahnsinn“.

„Wir finden immer wieder Feuerstellen vor. Es wird gegrillt, es werden Partys gefeiert.“

Andrea Kö Perchtoldsdorfs Ortschefin

Seit Kurzem steht ein provisorischer Bauzaun am Ufer des Steinbruchsees, der den Zugang verhindern soll. Es bleibt beim „soll“. Denn er ist „tagtäglich nicht dort, wo er hingehört. Er wird ständig entfernt“, ärgert sich die Ortschefin.

Deshalb will man jetzt Nägel mit Köpfen machen und das umsetzen, was in einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mödling vom Herbst 2020 bereits festgeschrieben wurde: Die Erdbrücke innerhalb des Abflussgrabens wird abgebaggert, um den Zugang zu unterbinden. Zudem wird ein knapp 30 Meter langer fixer Zaun vom ehemaligen Sprengmittelstollen bis zum Auslaufbauwerk errichtet. Nicht zuletzt soll der Grundwasserspiegel angehoben werden, um den Wassergraben fluten zu können.

Auszug aus dem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mödling vom Oktober 2020. Foto: privat

Warum die Maßnahmen bislang nicht umgesetzt wurden, erklärt Kö damit: „Kaltenleutgeben hatte vor, einen Badeteich aus dem Steinbruchsee zu machen. Dafür wäre aber zuvor eine naturschutzrechtliche Genehmigung notwendig, die nur im Fall positiver Gutachten erteilt wird. Wir hätten dann den See an Kaltenleutgeben verpachtet oder verkauft.“

Kaltenleutgebens Ortschefin Bernadette Geier egger. Foto: ÖVP Foto: NOEN

Eben jene Bestrebungen aus Kaltenleutgeben, ein „Ideal-Szenario“ – Naturschutz und Badeerlaubnis – zu erreichen, wurden vorerst aber ad acta gelegt, bedauerte Bürgermeisterin Bernadette Geieregger, ÖVP.

Kosten für Gutachten für Kaltenleutgeben zu hoch

„Wir haben im Vorjahr ein entsprechendes Nutzungskonzept um 16.000 Euro in Auftrag gegeben.“ Mit dem Resultat, dass die Naturschutzabteilung des Landes ein Gutachten einforderte: „Das hätte uns weitere 50.000 Euro gekostet“, erinnert sich Geieregger: „Damit war das Projekt für uns hinfällig. Ich muss sorgsam mit Steuergeld umgehen.“

Allerdings lässt sich Kaltenleutgebens Ortschefin ein Hintertürl offen: „Wenn es zum Beispiel Bestrebungen gibt, das Geld für das Gutachten über Crowdfunding aufzutreiben, sind wir natürlich wieder im Boot.“

Im Herbst wird das See-Thema im Perchtoldsdorfer Gemeinderat erneut diskutiert werden. Nach wie vor am Tisch liegen Überlegungen, den Steinbruchsee an einen Fischereiverein zu verpachten.

Gedanken zu Ende spinnen

