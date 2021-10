Geschlossene Wartehäuschen: Ärger über Warten im Freien in Wr. Neudorf

Am Samstag war Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, Gast in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“. Eine Öffi-Nutzerin hat sich beschwert, dass Badner-Bahn-Stationen entlang der Strecke wegen Vandalismus’ geschlossen sind und man als Fahrgast somit Witterungs-Unbilden ausgesetzt sind. Janschka hat sich nach Anfrage der ORF-Redaktion als Vertreter der Badner-Bahn-Bürgermeister der Diskussion gestellt. Zum einen, weil er Volksanwalt Werner Amon gut kennt, zum anderen, weil die Station in Wiener Neudorf auch zu den kritisierten Örtlichkeiten zählt.

„Die Badner-Bahn-Stationen und damit sämtliche Warteräume stehen im Eigentum und Einflussbereich der Wiener Lokalbahnen“, betonte Janschka. Ebenso sei es Tatsache, dass die Warteräume und vor allem die WC-Anlagen „verdreckt und ruiniert, sogar für die Abwicklung von Drogengeschäften verwendet und zu Aufenthaltsräumen von Obdachlosen wurden. Das waren auch die eigentlichen Gründe für die Schließungen“.

Die Gemeinde Wiener Neudorf habe deshalb in der Wintersaison 2019/2020 das Auf- und Zusperren des Warteraumes für die Wiener Lokalbahnen übernommen und „auch einen stundenweisen Sicherheitsdienst organisiert und bezahlt – obwohl es nicht unsere Aufgabe und Verantwortung war. Wir wären auch bereit gewesen, einen Teil der Kosten weiterhin zu übernehmen, aber es ist zu akzeptieren, dass die Wiener Lokalbahnen anders entschieden haben“, merkte Janschka an. Die Neugestaltung der gesamten Station sei in Planung.

Kurze Wartezeiten

machen’s erträglicher

Wiener Lokalbahnen-Pressesprecher Michael Unger bedauert, dass die Warteräume, vor allem der in Wiener Neudorf, ständig beschädigt worden seien: „Die Polizei musste regelmäßig ausrücken.“ Lösungen habe das Unternehmen noch nicht in Sicht. Allerdings: „Man kann sich ein paar Meter neben dem früheren Warteraum unterstellen.“ Zudem seien „die Wartezeiten mittlerweile sehr viel kürzer als zu der Zeit, aus der der Warteraum stammt. Früher hat man mitunter 30 bis 60 Minuten auf einen Zug warten müssen. Jetzt fahren wir Montag bis Samstag tagsüber bis in den Abend alle 7,5 Minuten“. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Zug betrage vier Minuten.

Wiener Neudorfs Ortschef schloss sich schlussendlich dem Vorschlag Amons an, gemeinsam mit den Bürgermeistern der Gemeinden entlang der Badner-Bahn-Linie sowie Lokalbahn-Vertretern eine Lösung zu finden, damit die Warteräume wieder geöffnet werden. „Gerade jetzt, wo der öffentliche Verkehr forciert werden soll, dürfen wir den Personen, die diese Verkehrsmittel benützen, nicht auch noch das Leben erschweren“, meinte Janschka.