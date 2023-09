Zu kalt, zu heiß: Bäder klagen über durchwachsene Saison

Traditionell öffnen die Freibäder mit 1. Mai, dieses Jahr praktisch umsonst. „Der Mai war sehr kühl, der Juni auch. Da sind natürlich die Leute erst einmal ausgeblieben“, berichtet Mödings Stadtbadleiter Mehmed Alajbeg. Aber nicht nur der kalte Start in den Sommer sorgte für ausbleibende Besucher: „Die Wärmespitzen waren auch nicht so stark, wie man sich das vielleicht erwarten würde. Da war es so warm, dass die Leute teilweise gar nicht aus dem Haus gegangen sind.“

Konstante Temperaturen für mehr Besucher

Insgesamt ist Alajbeg trotz allem mit der Saison zufrieden, im Vergleich zum Vorjahr seien die Besucherzahlen etwa gleich geblieben. „Auffällig war heuer einfach dieses Hin und Her mit dem Wetter. Für die Zukunft hoffe ich auf konstante Temperaturen. Von mir aus kann es auch 35 Grad haben, aber durchgehend, damit sich die Leute daran gewöhnen.“ Er sieht Freibäder künftig dazu gezwungen, zusätzliche Angebote für die Besucherinnen und Besucher zu schaffen: „Attraktionen, Veranstaltungen oder auch eine Halle. Ich glaube, mit einem Hallenbad hat man einen enormen Vorteil.“

„Schlechter Mai, schlechte Saison“

Dass ein Hallenbad nicht ausreicht, weiß Alexander Dzerowicz vom Freizeitzentrum Perchtoldsdorf. Er befürchtete bereits zum Start eine schwierige Saison: „Man sagt, wenn der Mai verloren ist, ist die Saison verloren. Der komplette Mai und fast der ganze Juni sind weggebrochen, auch die extrem heißen Tage konnten die Bilanz dann nicht rausreißen. In Summe war es nicht gut.“ Man habe mit dem Hallenbad zwar „eine Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter. Aber die gleicht den Rest leider nicht aus“.

Viele Besucher in Biedermannsdorf

Eine gute Saison verzeichnet hingegen das Klosterbad in Biedermannsdorf. „Die Tage waren sehr heiß und viele Familien haben das genutzt, um ins Bad zu gehen. Wir haben viele Angebote für Kinder und die wurden ausgezeichnet angenommen“, freut sich Vizebürgermeister Sepp Spazierer, SPÖ. Auch im langjährigen Vergleich konnten heuer Spitzenwerte erreicht werden: „An den sehr heißen Tagen waren wir wirklich sehr ausgelastet. Wir mussten das Bad nicht sperren, aber es war sehr voll.“ Für die kommende Saison wird geplant, neue Schirme zu besorgen und die Beschattung zu verbessern.

„Personal ist in jedem Bad ein Thema“

Gutes Personal zu bekommen, kann eine Herausforderung sein, erzählt Mehmed Alajbeg. „Es gibt viele Saisonarbeiter, die zum Beispiel aus Wien kommen, wenn dort im Sommer die Hallenbäder schließen. Die wollen aber dann wieder zurück und wir müssen einen Ausgleich schaffen.“ Er freut sich, dieses Jahr ein vollständiges und gut funktionierendes Team an seiner Seite zu haben. Auch die Suche nach einem neuen Buffetbetreiber ist gerade in vollem Gange: „Bewerbungen wurden bis vergangene Woche angenommen und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir etwas Gutes finden werden. Die Besucher können sich auf etwas Neues freuen.“