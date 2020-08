SPÖ-Vorsitzende Doris Di Giorgio ist empört darüber, dass die ÖVP mit den ÖBB einen Vertrag eingegangen ist, in dem definiert wird, dass die Gemeinde Hennersdorf für die ÖBB gewisse Instandhaltungsarbeiten am Bahnhof Hennersdorf für die nächsten 30 Jahre übernimmt.

privat SPÖ-Chefin und Gemeinderätin Doris Di Girogio

Di Giorgio betont: „Der Wert der Leistungen, die die Gemeinde jetzt übernimmt, liegt bei 233.000 Euro. Bereits im Dezember 2019 wurde genau dieselbe Vereinbarung im Gemeinderat – trotz Mehrheit der ÖVP – abgelehnt. Nun nutzte die ÖVP die Corona-Krise und die Unerfahrenheit ihrer eigenen sowie des Grünen-Mandatars und drückte die Vereinbarung einfach durch.“ Außerdem spielt Di Giorgio auf einen zweiten Vertrag an, den die ÖBB mit der Gemeinde Hennersdorf abgeschlossen hätten und der dem Gemeinderat auch auf Nachfrage der SPÖ nicht vorgelegt wurde. „Kein Mensch kann wissen, was da rinnen steht“, sagt Di Giorgio.

NOEN Bürgermeister Ferdinand Hausenberger, ÖVP.

Bürgermeister Ferdinand Hausenberger, ÖVP, kann die Argumente der SPÖ nicht nachvollziehen.

„Wir wären auch froh gewesen, wenn wir gewisse Dinge nicht übernehmen hätten müssen. Doch wir haben nach langen Verhandlungen mit den ÖBB diesen Kompromiss erzielt, weil wir nicht wollen, dass jene Hennersdorferinnen und Hennersdorfer die Bahnsteige nicht barrierefrei erreichen können, die das besonders brauchen: die Mütter mit Kinderwagen und gehbehinderte Menschen. Denn bei einem Nein der Gemeinde wären wir auch für die Liftwartung zuständig gewesen, das hätte uns im Jahr netto auch 9.000 Euro gekostet“, sagt Hausenberger.

Aufgabe der Gemeinde ist, für alle da zu sein

Dieses Thema sei zu heikel, um sich politisch zu profilieren, denn Hennersdorf befinde sich mitten im Feinstaub-Sanierungsgebiet, und Ziel sei es eben, so viele Menschen wie möglich die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhaft zu machen. Auch wenn Hennersdorf als jene Gemeinde, die den Bahnhof beherbergt, alleine für die Instandhaltungskosten aufkommen müsse. Nur wenige Meter über der Gemeindegrenze in Vösendorf würden die Bewohner des stetig wachsenden Seeparks – mittlerweile liege man hier bei 1.400 Wohneinheiten – den Bahnhof genauso nutzen.

Hausenberger regt daher an: „Es müsste einmal in der Kleinregion diskutiert werden, warum nicht die Gemeinden in der gesamten Kleinregion ihren Kostenbeitrag für die Bahnhofserhaltung beitragen und nicht nur die Sitzgemeinde selbst“, sagt Hausenberger.

ÖBB-Sprecher Christopher Seif präzisiert die Instandhaltungsarbeiten: „Die Gemeinde übernimmt gemäß Vertrag die Vorplatz- und Grünanlagenbetreuung inklusive Liftwartung, Instandhaltung und Notbefreiung, wobei die Liftwartung & Instandhaltung nicht von der Gemeinde selbst gemacht wird, sondern dafür ein Betrag an uns als ÖBB entrichtet wird, mit dem wir ebendiese organisieren und finanzieren.“

Zu dem geheimnisumwitterten zweiten Vertrag erklärt Seif: „Der zweiten Vertag ist der Realisierungsvertrag zwischen ÖBB und Land NÖ, in dem die Beteiligung des Landes an den sogenannten fahrgastspezifischen Maßnahmen geregelt ist, das Land zahlt dabei für die Planung 40 Prozent, für die Realisierung 20 Prozent. Dieser Vertrag ist nur zwischen dem Land NÖ und den ÖBB abgeschlossen worden – hier besteht also keine Veranlassung für Einsichtnahme der Gemeinde.“