Ungewöhnlich lief ein FF-Einsatz am Samstag, 13. Oktober in einem Mehrparteienhaus in der Josef Bauer Straße in Biedermannsdorf ab.

Denn gerade dieses Haus wird von drei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Biedermannsdorf, Löschmeister Michael Haumann, Verwaltungsmeister Stefanie Hagenauer und Brandmeister Harald Meixner, bewohnt.

Deshalb nahmen Haumann, Hagenauer und Meixner als Mieter des Hauses und als Feuerwehrmitglieder den massiven Brandgeruch am Samstagnachmittag auch sofort wahr. Die Drei begannen umgehend mit der Erkundung, woher der Geruch stammt und fanden sich schließlich vor einer Wohnung ein, aus der eindeutig der Brandgeruch drang.

Der Wohnungsbesitzer stand bereits mit seiner Katze am Arm vor der Wohnung. „Drinnen brennt es“, meinte der Wohnungseigentümer und wies ins Innere. Meixner löste den Hausalarm aus, betätigte die Rauch- und Wärmeabzugsanlage und setzte den Notruf ab. Stefanie Hagenauer und Michael Haumann griffen sich mehrere Handfeuerlöscher aus dem Stiegenhaus und drangen damit in die Wohnung ein.

Der Brandherd wurde am Balkon lokalisiert, die Gartenmöbel aus Plastik standen bereits in Vollbrand, die Flammen griffen schon auf die Fassadenfront über. Die Gefahr war groß, dass der giftige Brandrauch in die Wohnung und in weiterer Folge in das Stiegenhaus eindringen und in weiterer Folge Mieter beeinträchtigen würde.

„Die meisten Menschen verbrennen am Unglücksort nicht, sie ersticken“, hält Kommandant Bernhard Tröszter nach NÖN-Nachfrage fest. Den Feuerwehrangehörigen gelang es, durch ihr geschultes und beherztes Eingreifen einen Wohnungsbrand zu verhindern und auch ein Übergreifen der Flammen auf die Häuserfront zu stoppen. Somit wurden andere Wohnungen nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Alarmiert durch die Bezirksalarmzentrale Mödling rückte die restliche Mannschaft der FF Biedermannsdorf mit Kommandant und Einsatzleiter Bernhard Tröszter zum Brandort aus. Vorsorglich hatte Tröszter auf dem Weg zur Unglücksstelle die FF Wiener Neudorf nachalarmiert, da diese im Besitz einer Drehleiter ist.

Nachdem der Einsatzleiter am Brandort eingetroffen war, inspizierte er die Brandstelle und stellte fest, dass der ursprüngliche Brand bereits gelöscht und die Drehleiter dadurch nicht mehr erforderlich war. Die FF-Wiener Neudorf wurde wieder zurückbeordert. Das Stiegenhaus und die betroffene Wohnung wurden mittels Druckbelüfter belüftet, um den toxischen Brandrauch aus dem Haus zu bringen.

Die FF kontrollierte mittels Wärmebildkamera die Fassade, es wurden Wärmequellen festgestellt. Aus diesem Grund wurde die Fassade mittels Rettungssäge geöffnet und die Glutnester entfernt. Eine Evakuierung der Hausbewohner war nicht notwendig. Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, fand sich ebenfalls am Unglücksort ein und machte sich ein Bild über den Vorfall und die Löscharbeiten.

Brandmeister Harald Meixner erlitt bei seinem beherzten Löschangriff mittels Handlöschgerät eine Schnittverletzung, eine Person kollabierte. Rettungskräfte versorgten die Verletzten, ins Krankenhaus musste aber niemand eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt noch die Brandursache.