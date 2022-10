Organisatoren im Bezirk Mödling sind noch sehr zurückhaltend

Wie schon in den beiden Vorjahren leidet die Ballsaison im Bezirk Mödling unter der Corona-Pandemie. „Geplant war viel, aber es wird ein Ball nach dem anderen abgesagt“, erzählt Martin Fürndraht, Obmann des Perchtoldsdorfer Wirtschaftsbundes.

„Corona ist dabei natürlich ein ausschlaggebender Faktor. Wir glauben, dass viele Leute auf Distanz gehen werden, wenn die Zahlen im Winter wieder steigen.“

Martin Fürndraht

Der Bürgerball, der jährlich vom Wirtschaftsbund veranstaltet wird, hätte Ende Jänner in der Burg Perchtoldsdorf stattfinden sollen. „Corona ist dabei natürlich ein ausschlaggebender Faktor. Wir glauben, dass viele Leute auf Distanz gehen werden, wenn die Zahlen im Winter wieder steigen. Wenn deshalb weniger Besucher kommen, zahlt es sich wirtschaftlich auch nicht mehr aus“, erklärt Fürndraht.

Auch die steigenden Strom- und Gaskosten sind ein Grund zur Sorge: „Das Problem ist, dass momentan die Teuerungen noch nicht in vollem Umfang im Geldbörserl bei den Leuten angekommen sind. Es weiß zwar jeder, dass es teurer wird, aber noch greift es nicht. Ein Ball bedeutet eventuell ein neues Ballkleid, Taxi für den Hin- und Rückweg, eine Eintrittskarte, Essen und Trinken vor Ort – ob man sich das dann leisten will, ist die Frage.“

Der Hauerball in Perchtoldsdorf soll allerdings wie geplant am 20. Februar 2023 stattfinden. Das bestätigt Ballobfrau Stefanie Pichler-Brodl: „Ich glaube, dass die Leute sehr motiviert sind. Vor allem die Stammgäste, die jedes Jahr zum Hauerball kommen.“

Corona spielt derzeit noch keine Rolle bei der Organisation: „Wir werden uns kurzfristig mit der aktuellen Situation auseinandersetzen und danach entscheiden.“ Der Hauerball zählt jährlich über 1.000 Gäste, auch diesmal rechnet Stefanie Pichler-Brodl mit „einem normalen Jahr.“ Bis dahin wird bereits fleißig geplant: „Es wird eine Mitternachtseinlage von den jungen Hauern, zwei Festsäle mit Tanz- und Blasmusik, einen DJ und drei verschiedene Bars geben. Wir wollen das gesamte Programm wie vor Corona auffahren.“

„Ball der Wirtschaft“ in Mödling schon abgesagt

Er war jahrelang der Ball der Bälle in der Bezirkshauptstadt, der „Ball der Wirtschaft“ im Mödlinger „Haus der Wirtschaft“. Auch heuer fällt die Veranstaltung aus. Die zwei Gründe für diese Entscheidung seien die hohen Kosten und die Corona-Unsicherheit, bedauert Wirtschaftsbund-Obmann Gert Zaunbauer:

„Alle Ausgaben muss man auch wieder reinkriegen. Wir hätten deshalb die Preise für die Karten dermaßen erhöhen müssen, dass wir uns nicht mehr sicher waren, ob die Gäste mitmachen. Gleichzeitig sind die Sponsoren sehr zurückhaltend.“

Auch das „Damoklesschwert Corona“ hänge über der Veranstaltung: „Im Winter bei Kälte werden die Zahlen wieder steigen und wir wissen einfach nicht, wie die Situation dann aussehen wird.“ Nach langem Überlegen habe der Vorstand deshalb entschieden, den Ball abzusagen.

Doch Zaunbauer blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Unser Konzept ist adaptierbar für das nächste Jahr. Die Arbeit war also nicht umsonst und wird dann hoffentlich in der nächsten Ballsaison zum Einsatz kommen.“

Bevölkerung freut sich aufs Tanzbein Schwingen

In Maria Enzersdorf findet der traditionelle Bürgerball am 20. Jänner statt. Auf die Corona-Zahlen will man abhängig von der aktuellen Situation reagieren, einstweilen soll der Ball wie geplant durchgeführt werden, betont Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel, ÖVP: „Wir haben ohnehin durch die Räumlichkeiten in unserem Schloss nicht so viele Plätze wie die anderen Bälle in der Umgebung. Der Rahmen wird klein und fein sein.“

Die Planung sei in vollem Gange und auch die Bevölkerung freue sich bereits auf die Veranstaltung: „Wir bekommen immer wieder Anfragen zum Ball. Das gesellschaftliche Leben konnte doch zwei Jahre nur sehr eingeschränkt stattfinden. Jetzt bekommen wir viele Rückmeldungen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich gerne wieder treffen.“

