19-Jährige im Zug begrapscht

Einen Albtraum erlebte eine 19-jährige am Heimweg von der Arbeit aus Wien in der Schnellbahn. Sie saß spätabends alleine im Abteil, als sich ein Mann näherte, sie ansprach und ihr an den Oberschenkel griff. Die junge Frau wollte auf einen anderen Platz wechseln, der Verdächtige hinderte sie daran: „Du wirst nicht gehen, ich werde dich finden, ich weiß, wo du aussteigst, ich habe dich schön öfters gesehen.“

In Mödling bat die 19-Jährige einen Fahrgast, sie zu begleiten, denn sie werde belästigt. Der Fahrgast sagte Hilfe zu, verließ gemeinsam mit der Mödlingerin den Bahnhofsbereich. Der Belästiger folgte. Die Aufforderung des Begleiters, die Frau in Ruhe zu lassen und einen anderen Weg einzuschlagen, negierte er frech: „Sie ist meine Freundin.“

Die „Freundin“ reagierte umgehend, lief Richtung Taxistandplatz und schlug Alarm. Der Verdächtige, laut Polizei ein Asylwerber aus Afghanistan mit Hauptwohnsitz in Wien, blieb seelenruhig stehen. Die einschreitenden Exekutivbeamten verhängten ein Betretungsverbot (der Bahnhof Mödling und die unmittelbare Umgebung sind Schutzzone) über den Mann.

Danke der Mutter an Polizei und Fahrgast

Die Mutter der Betroffenen konnte es nicht glauben, dass „der Vorfall für eine Festnahme zu gering gewesen ist“. Mario Rosensteiner, WIR-Gemeinderat aus Brunn am Gebirge, der die Mutter gut kennt und den Fall an die Öffentlichkeit brachte, musste „Mutter und Tochter erst dazu überreden, überhaupt Anzeige zu machen, damit der Fall aktenkundig wird“. So viel steht fest: „Die Polizei hat toll reagiert, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Fahrgast nicht geholfen hätte und die Polizei nicht so schnell vor Ort gewesen wäre“, erzählt die Mutter. Ihrer Tochter gehe es „mittlerweile wieder ganz gut, sie hat sich ein paar freie Tage genommen und beobachtet nun immer ganz genau, ob sie verfolgt wird“.

Bezirkspolizeikommandantin Gertraud Haselbacher bestätigte im NÖN-Gespräch den Vorfall, machte deutlich, dass die Gesetzeslage im gegenständlichen Fall keine Festnahme rechtfertige und ergänzte: „Ein Bericht an die Staatsanwaltschaft ist ergangen.“

Für Rosensteiner zeigt dieser Fall „das eindeutige Versagen der österreichischen Bundespolitik“. Auch Asyl-Landesrat Christoph Luisser, FPÖ, hat sich bereits zu Wort gemeldet und sieht Ausläufer der „Fehlentwicklungen des schwarz-grünen Asylwahnsinns, die von Wien in die Vororte überschwappen“.