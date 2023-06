Banken-Schließung: Auch Vorstoß der Grünen blieb erfolglos

Am Freitag, jenem Tag, an dem sich die Bank Austria aus der Schöffelstadt verabschiedete, unternahmen nach der SPÖ auch die Mödlinger Grünen einen Versuch, zumindest einen Filial-Teilbetrieb zu erhalten. „In dem Viertel leben rund 4.000 Menschen. Das Durchschnittsalter ist nicht nur wegen des Altersheims höher als in der gesamten Stadt. Es ist eine dicht besiedelte Wohngegend inklusive Landesklinikum“, merkte Vizebürgermeister Rainer Praschak an. Die Schließung der Filiale sei „mehr als ärgerlich und ein Zeichen mangelnder Verantwortung den Menschen gegenüber“. Vor allem jenen Personen gegenüber, „die mit Handy, Internet und TAN nichts anzufangen wissen, den Pensionisten“, ergänzte Stadtrat Klaus Hochkogler.

Franz Weisz, Vertriebsleiter Privatkunden, stellte sich höchstpersönlich vor Ort der Diskussion, bekam auch deutliche Worte erboster Kundinnen und Kunden zu hören und betonte: „Mir ist natürlich bewusst, dass es wegen der Schließung keine Freundensprünge geben wird. Ich bitte aber zu bedenken, dass die Filiale seit etwa eineinhalb Jahren deutlich weniger frequentiert worden ist und wir in nur einem Kilometer Entfernung einen der größten Standorte Österreichs haben, wo wir auch Beratungstermine zwischen 7.30 und 19 Uhr vergeben.“

Dass für die ältere Generation auch dieser eine Kilometer hinderlich sein kann, war auch Weisz bewusst, in Einzelfällen sei durchaus ein Shuttledienst vorstellbar. „Wir machen das schon seit Jahren.“

Was mit der Immobilie, die im Besitz der Bank Austria steht, passiert, sei noch nicht bekannt. Die Grünen baten Weisz jedenfalls, ihre Forderung, zumindest den Bankomat-Standort aufrecht zu erhalten, an die Verantwortlichen weiterzuleiten. Personelle Konsequenzen (=Kündigungen) habe die Filialschließung jedenfalls nicht.