Mödling setzt auf Bargeld

Als in der Gemeinde Hinterbrühl die lokale Filiale der Volksbank zugesperrt und der dazugehörige Bankomat aufgelassen wurde, musste sich Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, um eine Alternative bemühen: „Ich habe als Gemeinde selbstständig tätig werden müssen, denn die Leute haben einen Bankomaten gebraucht. Der Prozess war nicht ganz einfach, wir mussten einen passenden Platz finden, es muss eine Stromleitung geben und er muss aufgestellt werden. Da sind wir in Vorleistung gegangen.“

Für Moser ist ein Geldautomat eine Notwendigkeit: „Ganz ohne Bargeld wollen viele nicht auskommen. Deshalb mussten wir schnell handeln und haben das auch als Gemeinde finanziert. Das ist auch ein Generationenproblem. Die Jungen zahlen oft auch kleine Beträge mit Karte, nicht die mittleren und älteren Generationen. Es gibt auch noch einige Betriebe im Ort, die nur Bargeld annehmen.“

„Für uns ist Bargeld zu 100 Prozent entscheidend.

Dafür bin ich ein Kämpfer und ein Verfechter“

Johannes Schmid vom Café Kanzlei

Für das Bargeld plädiert auch Johannes Schmid vom Café Kanzlei in Mödling. Bei ihm kann nur bar bezahlt werden. „Für uns ist Bargeld zu 100 Prozent entscheidend. Dafür bin ich ein Kämpfer und ein Verfechter“, sagt Schmid. Alternativ nimmt das Café Kanzlei auch regionale Gutscheine und Mödlings eigene Währung, den Babenbergertaler als Zahlungsmittel. „Mein Grundgedanke ist, dass ich nicht gewillt bin, Abgaben an die Kreditkartenfirmen zu zahlen, die dann davon profitieren, was bei uns in der Region passiert.“ Schmid steht zu seinen Überzeugungen: „Ich weiß, dass es nicht zeitgemäß ist, aber es funktioniert. Kunden, die kein Bargeld dabeihaben, reagieren auch meist gelassen, weil wir gleich vor der Tür einen Bankomat haben.“ Gleich zu Beginn der Fußgängerzone wurde auf Wunsch der Mödlinger Gewerbetreibende ein neuer Bankomat aufgestellt.

„Gerade in Österreich spielt Bargeld nach wie vor eine wichtige Rolle, mehr noch als in anderen europäischen Ländern. Österreicher sind Bargeld-Freunde.“

Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer

Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, weiß: „Gerade in Österreich spielt Bargeld nach wie vor eine wichtige Rolle, mehr noch als in anderen europäischen Ländern. Österreicher sind Bargeld-Freunde.“ Auf diese Nachfrage stellt man sich ein: „Die Mödlinger Wirtschaft weiß, dass Bargeld gewollt wird. Deshalb haben wir vor einigen Monaten einen neuen Bankomat in der südlichen Fußgängerzone installiert. Davor war es manchmal schwierig, weil in einigen Betrieben nur Bargeld genommen wurde, aber kein Bankomat in der unmittelbaren Umgebung war.“ Die neusten Daten zeigen, dass der Geldautomat fleißig genutzt wird: „Alleine im ersten Monat hatten wir über 1500 Abhebungen. Natürlich ist es auch klug, einen Bankomat so zu platzieren, dass Passanten am Weg in die Fußgängerzone Geld beheben und dort dann ausgeben können.“ Vor allem kleine Geschäfte setzen oftmals noch auf Bargeld, um die Gebühren für eine Bankomatkasse einzusparen. „Die Großen und die, die hochfrequent sind, haben mittlerweile alle Automaten, das ist klar. Aber wir leben eben auch von den kleinen Betrieben und da hilft so ein Bankomat nach.“

