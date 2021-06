Landtagspräsident Karl Wilfing hielt die Festrede und schritt gemeinsam mit Bauhofleiter Wolfgang Steindl, Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, Vizebürgermeister Sepp Spazierer, SPÖ und Architekt Stefan Otterbein zur Tat. Steindl wurde für seine Bemühungen rund um die Baustelle mit Grand Prix-Karten beschenkt, eine Torte in Form des Gemeindeamtes begeisterte Groß & Klein.

Die Ortschefin war in einem besonderen Stress, sie wechselte zwischen Ehrengäste und Blasmusikkapelle Biedermannsdorf hin- und her, dazwischen war sie unterwegs im Gebäudeinneren, um Führungen abzuhalten. Mehr zur Gemeindeamtseröffnung gibt's in der aktuellen Printausgabe der NÖN Mödling.