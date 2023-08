Hauptstraße zwischen Trafik und Johannesstraße teilweise gesperrt

Mit dem 16. August haben die Bauarbeiten am dritten Steckenabschnitt der Hauptstraße und im Zusammenhang damit deren Sperre begonnen. „Wir nutzen die etwas verkehrsärmere Zeit, um die Kanalsanierungen durchzuführen”, erläutert Ortschef Erich Moser, ÖVP. Das gesperrte Gebiet wandert mit den Reparaturarbeiten, für die zum Teil aufgegraben werden muss, zum Teil kann die Instandsetzung mit anderen Methoden durchgeführt werden.“ Obwohl die Sperre bereits bei der Johannesstraße angekündigt ist, gibt es immer wieder LKW-Fahrer, die versuchen, so weit wie möglich auf der Hauptstraße durchzufahren, um dann beim versuchten Abbiegen in die Gartengasse zu erkennen, dass diese nicht wirklich „LKW-tauglich“ ist und wenden.

„Die Buschauffeure sind über die geänderte Streckenführung und die verlegten Haltestellen informiert, ebenso wie die Bevölkerung”, erläutert Moser. Er hofft, dass die Instandsetzung der Oberfläche zeitnah über die Bühne gehen kann: „Eigentlich ist sie für 2025 im Plan, aber es gibt noch Gespräche mit dem Land, im Rahmen derer das noch konkretisiert wird, ich hoffe auf 2024.“